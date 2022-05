„Erstmal Ton aus“: Fans lästern über Live-Gesang von Heidi Klum im GNTM-Finale

Heidi Klum singt im GNTM-Finale erstmals ihren Hit „Chai Tea with Heidi“ live vor Millionenpublikum. Begleitet wird sie am Klavier von ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Doch im Netz kommt die Gesangseinlage der Modelmama überhaupt nicht gut an.

Köln - Für das GNTM-Finale (alle GNTM-News auf der Themenseite) 2022 hat sich Heidi Klum etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Schwebt sie sonst von der Decke herab oder steht in einem riesigen Zirkuszelt-Kleid auf der Bühne, singt sie nun erstmals ihren Hit-Song „Chai Tea mit Heidi“ live im Finale. Bei den Zuschauern kommt die Performance allerdings gar nicht gut an.

Heidi Klum singt ihren Song „Chai Tea with Heidi“ live im GNTM-Finale

Zu Beginn der diesjährigen Staffel begeisterte Heidi Klum mit ihrem ersten eigenen Song. Gemeinsam mit US-Rapper Snoop Dogg und dem Duo WeddingCake nahm sie Anfang des Jahres den Song „Chai Tea with Heidi“ auf. Das Lied wurde schnell zum Ohrwurm, weshalb es im Finale nicht fehlen darf.

Das GNTM-Finale startet mit einer ruhigen Szene am Klavier. Heidi Klum atmet tief durch als ihr Mann Tom Kaulitz die ersten Töne am Klavier anspielt. Als Heidi Klum mit dem Singen beginnt, kommen nur schiefe Töne heraus.

Zuschauer lästern über Live-Auftritt von Heidi Klum im GNTM-Finale

Während Heidi Klum auf der großen GNTM-Bühne ihren Hit zum Besten gibt, hagelt es im Netz üble Kritik. „Erstmal Ton aus, sorry Heidi“, schreibt ein Fan auf Twitter. „Ey, das Finale schafft es einfach jedes Jahr noch peinlicher zu werden“, lautet ein weiterer Kommentar. Ein anderer Twitter-Nutzer nimmt es mit Humor und schreibt: „Gänsehaut“.

Nach ihrer Performance löst die GNTM-Chefin allerdings auf, sie habe sich anfangs selbst nicht richtig gehört und entschuldigt sich daraufhin bei den Zuschauern für die schiefen Töne. Ihr Mann ist schon länger ein Fan von Heidi Klum. In einem alten Video gestand Tom Kaulitz bereits seine Liebe zum Model. Verwendete Quellen: ProSieben „Germany‘s Next Topmodel“ Finale 2022