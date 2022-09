„Chipmunks synchronisiert“: Fernsehgarten-Zuschauer lästern über „Bares für Rares“-Star

Von: Stella Rüggeberg

Im ZDF-Fernsehgarten dreht sich am 11. September alles um das Thema „Flohmarkt“. Für guten Rat steht Andrea Kiewel „Bares für Rares“-Star Elizabeth Nüdling zur Seite. Doch viele Zuschauer stören sich an der Stimme der Antiquitätenhändlerin.

Mainz - Auf dem Lerchenberg findet am 11. September ein großer Flohmarkt statt. Andrea Kiewel (57) kauft im „ZDF-Fernsehgarten“ verschiedenen Händlern kleine Antiquitäten ab und wird dabei von Schlagerstar Ramon Roselly (28), und „Bares für Rares“-Stars Sven Deutschmanek (46) und Elisabeth Nüdling (42) unterstützt. Letztere eckt am Sonntagmittag bei den Zuschauern besonders mit ihrer Stimme an.

Andrea Kiewel kauft Antiquitäten im Flohmarkt-Fernsehgarten

Überall auf dem Mainzer Lerchenberg sind verschiedene Flohmarktstände aufgebaut. Während der Show zieht Andrea Kiewel unter anderem mit „Bares für Rares“-Händlerin Elisabeth Nüdling von Stand zu Stand auf der Suche nach kleinen Schätzen. Die Stimme der Händlerin fällt Zuschauern dabei besonders auf, weil sie etwas höher ist, als manche anscheinend gewohnt sind.

Twitter ist bekanntlich nicht der Ort der netten Worte. Während der Show machen Zuschauer ihrem Ärger dort Luft. Diesmal erwischt es ausgerechnet Elisabeth Nüdling: „Die in Gelb hat früher auch die Chipmunks synchronisiert, oder?“, fragt ein Twitter-Nutzer. Eine weitere Zuschauerin schreibt: „Die Frau von ‚Bares für Rares‘ da kann ja nichts für ihre Stimme. Aber die ist schon so, dass man den Fernseher leiser stellen möchte.“

Flohmärkte in Deutschland In Deutschland finden jährlich über 40.000 Flohmärkte statt. Etwa zwei Millionen Menschen leben sogar vom Geschäft mit dem Trödel, wie planet-wissen.de berichtet.

Fernsehgarten-Zuschauer lästern über „Bares für Rares“-Star

Ein anderer Twitter-User vergleicht: „Die Stimme, von der in Gelb ist, wie wenn einer auf der Tafel kratzt“. Stimme hin oder her, ihre „Bares für Rares“-Expertise ist im Fernsehgarten sehr geschätzt. Gemeinsam mit Sven Deutschmanek gibt sie Andrea Kiewel beim Flohmarkt-Fernsehgarten gute Tipps, auf was sie beim Kauf solcher Antiquitäten achten muss.

Während Ramon Roselly und die „Bares für Rares“-Stars eher die Kleinigkeiten auf dem Flohmarkt im Blick haben, deckt sich Andrea Kiewel mit teuren Pelzen ein. Das kommt bei den Zuschauern allerdings gar nicht gut an. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten vom 11.09.2022 & twitter.com & planet-wissen.de