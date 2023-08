Christin Stark erkrankt: NDR-Sendung „Schlager des Monats“ wird zum absoluten Quoten-Flop

Von: Volker Reinert

Durch die Erkrankung von Christin Stark wurde die NDR-Show „Schlager des Monats“ von Peter Heller moderiert. Ohne die Sängerin wurde die Folge zum absoluten Quotendesaster.

Leipzig - Seit Februar 2023 ist Schlagerstar Christin Stark (33) das neue Gesicht bei „Schlager des Monats“ im NDR. Doch wegen einer Erkrankung musste die Ehefrau von Matthias Reim (65) bei der Ausgabe am Freitag (4. August) passen. Kollege Peter Heller (33) sprang kurzfristig als Moderator ein. Doch die erneute Ausstrahlung der Folge am Sonntag (6. August) führte zum absoluten Quoten-Desaster.

„Schlager des Monats“ ohne Christin Stark wird zum Desaster in der Wiederholung für den NDR

Die Redaktion des Schlagerformats äußerte sich im Vorfeld der Ausgabe zu Christin Starks Absage: „Wir bedauern sehr, dass Christin Stark in dieser Ausgabe der Sendung aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann und wünschen ihr von ganzem Herzen eine schnelle Genesung. Wir freuen uns, dass wir kurzfristig Peter Heller dafür gewinnen konnten.“

Doch aus quotentechnischer Sicht wurde die Schlagersendung bei der Wiederholung der Sendung zur Primetime im NDR zu einem enormen Quoten-Flop, wie schlagerprofis.de zuerst berichtete. So schauten gerade einmal 191.000 Fernsehsehende die am häufigsten gespielten Schlager-Hits mit Peter Heller. Das entspricht einem Marktanteil von 4,1 Prozent.

Das Liebesleben von Christin Stark Bis 2013 hatte Christin Stark eine Beziehung mit dem Moderator Martin Scholz (48). Danach kam sie mit Schlagersänger Matthias Reim zusammen, mit dem Stark seit dem 14. April 2020 verheiratet ist. Am 31. März 2022 wurden sie Eltern einer Tochter.

Andere NDR-Sendungen im Vergleich mit Schlager-Show mit deutlich besseren Quoten

Vor allem wird das geringe Zuschauerinteresse deutlich, sobald man sich die Quoten der Sendungen anschaut, die vor- und nach dem „Schlager des Monats“ liefen. Die Tagesschau um 20 Uhr schauten beispielsweise 848.000 Zuschauer an, mit einem Marktanteil von starken 18,9 Prozent. Auch nach der Schlager-Sendung schalteten wieder deutlich mehr Menschen ein. Die Sendung „Kaum zu glauben“ sorgte bei 570.000 Zusehenden für Interesse und einem Marktanteil von 14,4 Prozent, also mehr als dreimal so viel wie die zuvor gelaufene Sendung mit Peter Heller als Ersatzmoderator.

In der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ kam es in der Ausgabe am Sonntag (6. August) zum letzten TV-Auftritt eines anderen Schlagerstars. Die Schweizer Sängerin Géraldine Olivier (56) war zum letzten Mal bei Moderator Stefan Mross (47 zu Gast. Verwendete Quellen: mdr.de, schlagerprofis.de