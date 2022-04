Neue Sat.1-Show „Club der guten Laune“-Cast steht fest: Mit Theresia Fischer und Joey Heindle

Am 4. Mai startet bei Sat.1 der „Club der guten Laune“ © Sat.1/Julian Essink

In einem Monat startet mit „Club der guten Laune“ eine neue Reality-Show auf Sat.1. Nun hat der Sender die komplette Kandidatenliste bekanntgegeben.

Endlich ist bekannt, wer in der Sat.1-Sendung „Club der guten Laune“ mitmischt! Im Januar begannen die Dreharbeiten zu der neuen Reality-Show, die auf der thailändischen Insel Phuket gefilmt wurde. Inhaltlich erinnert „Club der guten Laune“ an das abgesetzte Format „Promis unter Palmen“, das 2021 bereits nach zwei Staffeln eingestellt wurde. Elf Promis müssen in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten und Geschick und Teamgeist beweisen. Am Ende winkt eine Siegerprämie von 50.000 Euro.

Doch welche Kandidaten machen zusammen Club-Urlaub? Bereits seit längerem bekannt ist, dass TV-Bekanntheit Julian F.M. Stoeckel (35), Schauspieler Martin Semmelrogge (66), Moderatorin Jenny Elvers (49) und Sänger Marc Terenzi (43) mit von der Partie sind.

„Club der guten Laune“: Anfang Mai geht’s los

Auch die restlichen Cast-Mitglieder stehen inzwischen fest. Demnach sind auch die frühere „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Theresia Fischer (30) und Ex-DSDS-Anwärter Joey Heindle (28) mit von der Partie. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel (53), Ballermann-Sänger Lorenz Büffel (42) und Ex-„Bachelorette“-Kandidat Sebastian Fobe (36) freuen. Auch die „Ex on the Beach“-Teilnehmerin Vanessa Mariposa (29) mischt bei dem neuen Reality-Format mit. Die Liste macht ersichtlich, dass die meisten Stars bereits Reality-TV-Erfahrung haben. Alles in allem eine bunt zusammen gewürfelte Gruppe, die das TV-Publikum sicher unterhalten wird!

Zu sehen gibt es „Club der guten Laune“ ab dem 4. Mai um 20.15 Uhr auf Sat.1. Danach wird jeden Mittwoch eine neue Folge ausgestrahlt. Den Fans wird mit der neuen Show eine ordentliche Portion „Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter“ versprochen. Senderchef Daniel Rosemann erklärte: „Mit dem ‚Club der guten Laune’ wollen wir im ‚PromiBB’-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann.“