Cold Case bei „Aktenzeichen XY“: Kripo hofft nach Mord an Studentin auf ZDF-Zuschauer

Von: Katja Becher

Mordfall aus Freiburg bei „Aktenzeichen XY“ (Symbolfoto) © dpa/Matthias Balk

Im Januar 1997 verschwindet eine junge Studentin spurlos – bis ein Autofahrer einen schrecklichen Fund macht. „Aktenzeichen XY“ zeigt den Cold Case aus Baden-Württemberg in der neuen Folge:

In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 18. Januar bitten Moderator Rudi Cerne und die Kriminalpolizei erneut um Hilfe bei der Aufklärung ungelöster Verbrechen. Zu diesen Fällen zählt diesmal auch ein tragischer Mordfall in Baden-Württemberg, der auch nach Jahrzehnten noch nicht aufgeklärt werden konnte. Opfer der schrecklichen Tat im Jahr 1997: Die damals erst 26-jährige Biologie-Studentin Eva Götz.

MANNHEIM24 berichtet über den Mordfall, der seit fast 30 Jahren ungelöst ist – und wie die Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ helfen können.

In der „Aktenzeichen XY“-Folge am Mittwoch bitten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil die ZDF-Zuschauer um ihre Mithilfe. Fast 30 Jahre ist es her, dass eine junge Frau sich vom Bahnhof in Freiburg im Breisgau auf den Weg nach Hause macht – und dort nie ankommt. Die 26-jährige Eva Götz verschwindet an diesem Tag Ende Januar 1997 spurlos – bis ein Autofahrer einen schrecklichen Fund macht. (kab)