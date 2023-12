Ellmau, adé? „Der Bergdoktor“-Star kehrt zu „Rosenheim Cops“ zurück

Eigentlich ist Heiko Ruprecht aus der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ nicht wegzudenken – doch nun geht er zu den „Rosenheim Cops“ zurück. Für immer?

Mainz - Heiko Ruprecht (51) ist seit 2008 von Beginn an Teil der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, wo er als Hans Gruber, Bruder der Hauptperson, eine der Hauptrollen hat. Doch nun steht eine Veränderung an: Am 27. Dezember wird der Schauspieler im Winterspecial von „Die Rosenheim-Cops“ zu sehen sein, wo er den Kollegen eines Mordopfers spielt. Müssen „Bergdoktor“-Fans sich nun Sorgen machen, dass er die Serie verlässt?

Heiko-Ruprecht: „Bergdoktor“-Star ist nicht zum ersten Mal bei „Die Rosenheim-Cops“

Tatsächlich ist es nicht Heiko Ruprechts erster Auftritt bei „Die Rosenheim-Cops“. Der Schauspieler, der in seiner Rolle beim „Bergdoktor“ von seinem Bruder jahrelang belogen wurde, war bereits in fünf verschiedenen Rollen zu sehen. Wie er der AZ im Interview verriet, spielte er in seiner ersten Rolle vor „mindestens“ 20 Jahren einen Schreinerlehrling, der unter Mordverdacht geriet. Offenbar eine positive Erfahrung für den heute 51-Jährigen, nachdem er ja immer wieder zu den „Rosenheim-Cops“ zurückgekehrt ist.

„Die ‚Cops‘ haben einfach ein riesiges Fanpublikum und sind ein absoluter Dauerbrenner, das gibt's ja nicht so oft im deutschen Fernsehen“, erklärte Ruprecht der AZ seine Begeisterung für das Format. Auch die Abwechslung zum Alltag spielt wohl eine wichtige Rolle: „Und ich kann dort schauspielerisch immer mal wieder eine ganz andere Seite zeigen als beim Bergdoktor und das macht Spaß.“

Heiko Ruprecht plant trotz Ausflug zu den „Rosenheim-Cops“ keinen Ausstieg beim „Bergdoktor“

Doch die „Bergdoktor“-Fans brauchen sich keine Sorgen machen, dass Hans Gruber die Serie verlässt. Denn auch an dieser hat Ruprecht nach all den Jahren immer noch Freude und plant keinen Ausstieg. „Und ich schätze die Vertrautheit an unserem Set, die über die Jahre gewachsen ist, und zwar nicht nur mit den spielenden Kollegen, sondern auch mit all den ‚Stammkräften‘ des Teams, die teilweise über die Jahre echte Freunde geworden sind“, betont er.

© ZDF/Erika Hauri & ZDF/Linda Gschwentner

Wie der Schauspieler verraten hat, soll es ab Januar 2024 beim „Bergdoktor“ sogar wieder etwas versöhnlicher zwischen ihm und seinem Bruder Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (54), zugehen. Wer Heiko Ruprecht – bis es so weit ist – mal in einer anderen Rolle bei „Die Rosenheim-Cops“ sehen will, kann dies am 27. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF. Für Fans, die den Start der neuen „Bergdoktor“-Staffel nicht mehr erwarten können, haben die Schauspieler kürzlich ein unterhaltsames Video vom Set aufgenommen. (cso) Verwendete Quellen: abendzeitung-muenchen.de, tz.de, merkur.de