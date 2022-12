Cora Schumacher weint vor Kamera: Hund krank, Heizung kaputt

Cora Schumacher geht es derzeit gar nicht gut. Ohne Warmwasser muss der TV-Star sich jetzt auch noch um seinen kranken Hund kümmern.

Düsseldorf – Eigentlich sollte die Vorweihnachtszeit entspannt und besinnlich sein. Doch bei Cora Schumacher (45) ist derzeit mächtig Stress angesagt. Die ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidatin hat zu Hause nämlich alle Hände voll zu tun, wie sie jetzt in einem verzweifelten RTL-Interview preisgab. Die vielen Probleme in ihrem Privatleben machen der TV-Berühmtheit sogar so sehr zu schaffen, dass sie im Gespräch mit den Reportern kurzerhand in Tränen ausbrach. Doch wieso geht bei Cora Schumacher alles drunter und drüber?

Cora Schumacher erlebt Horror kurz vor Weihnachtszeit © RTL

Während eines Interviews beim „World Club Dome“ in Düsseldorf erzählte die einstige „Let’s Dance“-Teilnehmerin von ihrer kürzlichen Pechsträhne. Seit mehreren Tagen sei bei ihr zu Hause die Heizung ausgefallen, was zur Folge habe, dass Cora Schumacher bei den momentanen Minustemperaturen auch ohne warmes Wasser zu Hause sitze. Noch viel schlimmer: Ihr geliebter Hund ist erkrankt und muss jetzt mit Gesundheitsproblemen an Coras Seite in der Kälte ausharren. Für die Ex von Rennfahrer Ralf Schumacher (47) war des letzten Endes einfach zu viel!

Cora Schumacher bricht während ihres RTL-Interviews verzweifelt in Tränen aus

Es gehe ihr derzeit „nicht so gut“, berichtet Cora Schumacher sichtlich emotional im Gespräch mit dem RTL-Kamerateam. Nachdem ihre Hündin einen anaphylaktischen Schock erlitten hatte, musste die Reality-Darstellerin eine Woche lang um ihr Leben bangen. Glücklicherweise gehe es dem Tier jetzt bereits besser, doch die Achterbahnfahrt der Gefühle hat ihre Spuren hinterlassen. „Sie ist über den Berg, aber topfit ist sie noch nicht“, erzählt Cora im Interview weiter.

Ziemlich aufgelöst erklärt die 45-Jährige dann, dass momentan bei ihr Chaos herrsche. „Ich hab jetzt seit drei Tagen kein Warmwasser, keine Heizung und den kranken Hund zu Hause und muss natürlich vor Ort bleiben, um das Problem zu beheben“, gibt Cora Schumacher unter Tränen preis. Vorfreude auf die Feiertage sieht anders aus! Resigniert kündigt der TV-Star an: „Für mich fällt Weihnachten dieses Jahr aus.“