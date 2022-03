Corona-Chaos bei „Let‘s Dance“ geht weiter: Auch Renata Lusin fällt aus — Ersatz für Hartwich steht fest

Renata Lusin muss wegen Corona ihre „Let‘s Dance“-Teilnahme absagen © RTL / Stefan Gregorowius & Instagram: renata_lusin

Bei „Let’s Dance“ wird es immer chaotischer! Dieses Mal wurde Profi-Tänzerin Renata Lusin positiv auf Corona getestet und auch Moderator Daniel Hartwich muss aussetzen.

Köln – Nach zwei Jahren Corona-Pandemie bringt der beginnende Frühling endlich wieder etwas Entspannung. Veranstaltungen können im Freien und mit Publikum stattfinden und die 2G+-Regelung verspricht einen möglichst sicheren Ablauf der Events. Doch bei einer RTL-Sendung kehrt einfach keine Ruhe ein: Seit Staffelbeginn hat das Coronavirus „Let’s Dance“ fest im Griff. Bereits in der Kennenlernfolge fehlte Chef-Juror Joachim Llambi (57) aufgrund seiner Infektion, Kandidat Hardy Krüger Jr. (53) musste seine Teilnahme letztendlich sogar ganz absagen.

Seitdem fehlte so gut wie immer entweder ein Promi-Teilnehmer oder ein Profi-Partner in den Live-Sendungen. Und auch am heutigen Freitagabend (25. März) muss schon wieder eine Tänzerin zuhause bleiben. Profi Renata Lusin (34) wurde positiv auf COVID-19 getestet und muss deswegen mindestens eine Folge lang aussetzen. „Ich habe leider schlechte Nachrichten für euch“, beginnt Renata in einem vom offiziellen „Let’s Dance“-Instagram-Account veröffentlichten Video, „auch ich wurde positiv auf Corona getestet.“ Auch Moderator Daniel Hartwich (43) kann in der heutigen Show coronabedingt nicht dabei sein. Für ihn führt stattdessen sein Kollege Jan Köppen (39) durch die Sendung.

Statt mit Renata Lusin wird Kandidat Mathias Mester mit Patricija Ionel tanzen

Der diesjährige „Let’s Dance“-Kandidat Mathias Mester (35) wird deshalb wohl oder übel auf seine Partnerin Renata Lusin verzichten müssen. „Ich habe immer eine Maske getragen und Abstand gehalten, aber dieses Virus ist ganz schön hartnäckig und es geht richtig um im Moment. Das bedeutet, ich darf am Freitag nicht mit meinem Mathias auf die Fläche und unseren Tanz präsentieren“, bedauert Renata im Clip weiter. Besonders für Mathias tut es der Sportlerin Leid: „Wir haben diese Woche so hart trainiert und es hat so viel Spaß gemacht, Mathias war so fleißig.

Da Mesters Corona-Test jedoch negativ ausfiel, kann der ehemalige Leichtathlet trotzdem das Parkett betreten. Seinen Tanz wird er stattdessen mit Patricija Ionel (27) präsentieren. Die frisch gebackene Mama sollte eigentlich mit Hardy Krüger Jr. in der Sendung antreten, durch dessen Ausfall wurde allerdings auch ihre Teilnahme gecancelt. In der aktuellen Staffel sprang Patricija schon einmal für eine erkrankte Profitänzerin ein: In der zweiten Show übernahm sie den Part von Malika Dzumaev (31) und tanzte mit „GZSZ“-Star Timur Ülker (32).