Coronavorfall bei Let‘s Dance: Oliver Pocher trägt keine Maske - Kamera schwenkt schnell weg

Von: Alica Plate

Teilen

Eigentlich wollte Oliver Pocher im Publikum bei „Let‘s Dance“ lediglich seine Frau Amira Pocher unterstützen. Doch der Komiker stellte mit seinem Verhalten die Tanzeinlage der TV-Moderatorin komplett in den Schatten. Der Grund: Der 44-Jährige verzichte des Öfteren auf seine Maske.

Köln - Seit dem 18. Februar schwebt Amira Pocher (29) über das Tanzparkett der RTL-Show „Let‘s Dance“ (alle News zur Tanzshow im Überblick) und konnte sich dabei schon einige Erfolge verbuchen. Immer an ihrer Seite: Oliver Pocher (44), der von der Publikum-Tribüne aus seine Frau beäugt. Dabei scheint er sich am Freitagabend (25. Februar) keine Freunde gemacht zu haben. Denn der Komiker saß ohne Maske im Studiopublikum, wie tz.de berichtet.

Oliver Pocher Komiker, Entertainer, Fernsehmoderator Geboren 18. Februar 1978 (Alter 44 Jahre) in Hannover Ehepartnerin Amira Pocher (verheiratet seit 2019) TV-Shows Die Oliver Pocher Show, Alle auf den Kleinen, Oliver Pocher live! Gefährliches Halbwissen

Strenge Auflagen bei Let‘s Dance

Aufgrund der Coronapandemie herrschen auch in der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel strenge Sicherheitsvorkehrungen. Nicht nur die diesjährigen Kandidaten und Tänzer (alle Profitänzer aus den bisherigen Staffeln im Überblick) müssen sich regelmäßig testen. Auch für das Publikum gelten verschiedene Regeln.

So müssen sie nicht nur weit auseinander sitzen, sondern auch während der gesamten Zeit im Studio eine Maske tragen - auch bei den Begleitern der Stars werden da keine Ausnahmen gemacht. Doch Oliver Pocher scheint es mit dem Regelwerk von RTL am Freitagabend nicht so ernst genommen zu haben.

Amira Pocher mit ihrem Ehemann Oliver Pocher. © Tobias Hase/dpa

Coronavorfall bei Let‘s Dance: Oliver Pocher trägt keine Maske - Kamera schwenkt schnell weg

Denn der Komiker schien mit seiner FFP2-Maske ein wenig Krach gehabt zu haben: Erst hing sie unter seiner Nase, weshalb der Sender die Kamera schnell wegschwenkte. Als seine Amira dann über die Bühne fegte, verzichtete Oliver Pocher dann ganz auf sie. Dabei hatte der Sender zuvor mit mehreren Coronaausfällen zu kämpfen.

Lesen Sie auch Fastnacht trotz Corona: So wollen die Narren rund um den Rosenmontag feiern Obwohl der Rosenmontagsumzug in Fulda abgesagt wurde, lassen sich viele närrische Vereine das Feiern nicht nehmen. Welche kleineren Veranstaltungen es am Wochenende im Kreis Fulda geben wird, erfahren Sie hier: Fastnacht trotz Corona: So wollen die Narren rund um den Rosenmontag feiern „Super Abnehmprogramm“: Oli Pocher riet Amira nach 2. Baby zur „Let’s Dance“-Teilnahme Amira Pocher nimmt 2022 an „Let’s Dance“ teil. Ihr Mann Oliver Pocher, hätte ihr aber schon viel früher dazu geraten. So wäre sie bei dem harten Trainingsprogramm nach der Schwangerschaft schneller ihre Baby-Kilos losgeworden. „Super Abnehmprogramm“: Oli Pocher riet Amira nach 2. Baby zur „Let’s Dance“-Teilnahme

Bereits in der Auftaktfolge konnte Juror Joachim Llambi aufgrund einer Corona-Infektion nicht an der Show teilnehmen. Wenig später folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Kandidat Hardy Krüger Jr. wurde positiv getestet, weshalb er für eine Runde pausieren musste. Klar, dass deshalb Oliver Pochers Verhalten extreme Wellen schlägt.

Fans sauer, weil Oliver Pocher bei Let‘s Dance keine Maske trägt

Der Sender stellte gegenüber Bild zwar klar, dass „jeder, der bei ,Let’s Dance‘ im Studio sitzt, wurde darauf (auf die Maskenpflicht, Anm. d. R.) hingewiesen“, doch die Vorkehrungen auch einzuhalten, liegt natürlich an jedem selbst. Dass ausgerechnet Oliver Pocher mit Fehlverhalten glänzt, trifft im Netz auf Unverständnis.

„Habt Ihr eigentlich die Absicht, Oliver Pocher nochmals Zutritt zu Let‘s Dance zu gewähren, nachdem Ihr ihn wiederholt ohne Maske gezeigt habt, obwohl alle anderen Zuschauer eine trugen?“, erkundigt sich ein Fan auf Twitter bei dem Sender. „Hab mich eben aufgeregt, dass Oliver Pocher seine Maske nicht richtig auf hat - das Problem hat sich gelöst, er hat jetzt keine mehr auf ?!!“, steigt ein anderer mit ein, während ein dritter meint: „Ja manche Coronaregeln sind fraglich, dennoch finde ich es unangepasst, dass Oliver Pocher keine Maske trägt.“

Oliver Pocher trägt seine Maske erst unter der Nase, später dann gar nicht mehr - Zuschauer sauer © Screenshot/RTL/Let‘s Dance/Twitter

Amira Pocher beschwert sich über „Let‘s Dance“-Kritik

Ob der Sender in der nächsten Folge tatsächlich Konsequenzen ziehen wird? Das wird sich am 4. März bei „Let‘s Dance“ zeigen. Zuletzt war es Oliver Pochers Frau Amira, die sich aufgrund heftiger Kritik der Jury beschwerte.

Verwendete Quellen: bild.de