„Da wollte ich jetzt nicht hinlangen“: Stefan Mross leistet sich bei „Immer wieder sonntags“ Fast-Grabscher

Von: Lukas Einkammerer

Bei der letzten Live-Sendung von „Immer wieder sonntags“ begrüßt Stefan Mross Schlager-Newcomerin Jennifer Junker – und tappt dabei fast ins Fettnäpfchen.

Rust – So wie der Sommer neigt sich auch die diesjährige Saison von „Immer wieder sonntags“ mit schnellen Schritten dem Ende zu. Am Sonntag (27. August) begrüßt Stefan Mross (47) zur letzten Live-Sendung der ARD-Show und neben Auftritten der großen Schlagerstars wie Beatrice Egli (35) steht auch ein Wettstreit unter Newcomern an. Dabei kommt es zwischen dem Startrompeter und einer Performerin aber zu einem peinlichen Moment …

Verhängnisvolle Brustberührung: Stefan Mross greift bei „Immer wieder sonntags“ fast daneben

Woche für Woche gingen bei „Immer wieder sonntags“ verschiedene Schlager-Newcomer um den Titel „Sommerhitkönig 2023“ ins Rennen. In der finalen Ausgabe der Sendung stehen sich nun Jennifer Junker (29) und Frank André (48) gegenüber und liefern sich ein alles entscheidendes letztes musikalisches Duell. Bevor die beiden Anwärter aber die Bühne stürmen, erklärt Stefan Mross die Spielregeln – und erlaubt sich dabei fast einen ziemlichen Fauxpas.

Ermutigend legt er Frank Andre eine Hand auf die Brust, will das gleiche dann auch bei Jennifer tun, zögert jedoch und zieht seine Finger schnell wieder weg. „Da wollte ich jetzt nicht hinlangen“, erklärt der Moderator peinlich berührt und klopft der gebürtigen Saarländerin stattdessen auf den Rücken, während das Publikum in schallendes Gelächter ausbricht. Scheint ganz so, als wäre Stefan Mross einem großen Aufreger gerade noch so entkommen.

Stefan Mross fasste Jennifer Junker bei „Immer wieder sonntags“ fasst an einer etwas unpassenden Stelle an. © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 27. August 2023 (Fotomontage)

In der vorletzten Folge von „Immer wieder sonntags“ schwang sich Stefan Mross beim Bungeespringen in die Lüfte. Dass dieser Teil der Sendung aber nicht live war, sorgte bei den Zuschauern für großes Entsetzen. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 27. August 2023