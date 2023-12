„Ein Herz für Kinder“ am 9. Dezember: Diese Promis sind 2023 dabei

Bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ werden am 9. Dezember Spenden für bedürftige Kinder gesammelt. Die Gästeliste ist mit großen Namen gespickt.

Berlin – Seit 45 Jahren gibt es die TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder“, die sich zum festen Event im Fernsehprogramm gemausert hat. Jahr für Jahr kommt jeder gespendete Cent direkt und ohne Abzüge bei notleidenden Kindern an. Allein im vergangenen Jahr konnten so etwa 24.236.721 Euro gesammelt werden. Am Samstagabend, den 9. Dezember, geht die Gala in eine neue Runde und hat wieder viele prominente Gäste als Unterstützer dabei.

„Ein Herz für Kinder“: Diese Promis sind am 9. Dezember dabei

Ein weiteres Mal übernimmt Johannes B. Kerner (58) die Moderation. Neben ihm hat der Sender mehr als 80 prominente Gäste angekündigt, um nationale sowie internationale Hilfsprojekte vorzustellen. Ganz wichtig bei dem Event sind auch die helfenden Stimmen an den Spendentelefonen. Dort werden in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung zur Sendung unter anderem die Schauspieler Jan Josef Liefers (59) und Luise Bähr (44) Spenden sammeln. Weitere Stars an den Apparaten sind etwa die Rapperin und ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Jurorin Katja Krasavice (27) sowie „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakowa (23).

Mit dabei sind außerdem: Tahnee (31), Sophia Thomalla (34), Saliha „Sally“ Özcan (35), Hannes Jaenicke (63), Henry Maske (59), Barbara Wussow (62), Valerie Niehaus (49), twenty4tim (23) und Julia Beautx (24), die die Anrufe und Spenden persönlich entgegennehmen. Auch aus der Politik gibt es in diesem Jahr wieder tatkräftige Unterstützung. So werden etwa der Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach (60), der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (56) sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner (44) dabei sein.

Michelle Hunziker und Roland Kaiser singen bei „Ein Herz für Kinder“ im Duett

Eislauflegende Katarina Witt (58), die Box-Profi-Brüder Wladimir (47) und Vitali (52) Klitschko, Verona Pooth (55) sowie Anna Loos (53) treten zudem als Paten für je eines der Spendenprojekte aus aller Welt auf und werden Einblick in diese geben. Doch damit nicht genug: Zuschauerinnen und Zuschauer der TV-Spendengala dürfen sich auch auf musikalische Highlights freuen. Darunter: Weltstar und Musiklegende Bryan Adams (64). Michelle Hunziker (46) und Roland Kaiser (71) geben außerdem im Duett „Baby, it‘s cold outside“ zum Besten. Weitere Musik-Acts gibt es mit Vicky Leandros (71), The BossHoss und Zoe Wees (21).

Katja Krasavice, Jan Josef Liefers und Sophia Thomalla sind am 9. Dezember bei „Ein Herz für Kinder“ dabei. © IMAGO/Eventpress; IMAGO/Sven Simon; IMAGO/Nordphoto (Fotomontage)

Zu sehen ist das Event am 9. Dezember 2023 ab 20.15 Uhr live im ZDF. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen gibt es laut Meldung mit Cathy Hummels (35) und Moderatorin Celine Behringer (32) bereits ab 16.00 Uhr bei einer „Ein Herz für Kinder“-Backstage-Show von BILD.

Verwendete Quellen: ZDF, Presseportal.de