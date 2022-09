„Dachte ernsthaft Katja Burkard“: Elton stichelt gegen Katja Krasavice in neuer DSDS-Jury

Teilen

Katja Krasavice ist das letzte Mitglied der DSDS-Jury 2023. Dieter Bohlen verkündete das freudig per Video auf Instagram, spricht von „Katja“. Nicht nur Elton ist verwirrt: Welche Katja meint er?

Köln - Seit Samstag (3. September) steht die Jury der finalen Staffel von DSDS 2023 fest: Pietro Lombardi (30), Dieter Bohlen (68) und Sängerin Leony (25) holten sich Katja Krasavice (26) ins Team. Viele scheinen die Rapperin allerdings gar nicht zu kennen und verleihen dem im Netz auch Ausdruck.

Katja Krasavice komplettiert die DSDS-Jury 2023

Auf Instagram veröffentlichten sowohl Dieter Bohlen als auch Katja Krasavice, die vor der Musik auch eine Karriere als Porno-Regisseurin hatte, ein Video, in dem sie die Neuigkeiten ihren Followern mitteilten. Die Musikerin unterschrieb darin symbolisch einen DSDS-Jury-Vertrag und sagt: „Ich freue mich auf eine krasse Staffel“. „Ich freue mich unnormal“, kommentierte auch Jury-Kollegin Leony, Pietro Lombardi fügte mit einem Flammen-Emoji ein „Yesss“ an – ansonsten finden sich unter dem Video vor allem anzügliche Kommentare.

Elton scheint Katja Krasavice nicht zu kennen. © Screenshots Instagram/katjakrasavice und /elton_tv

Lombardi, Bohlen und Krasavice arbeiteten gerade erst zusammen, brachten ein Remake des Modern-Talking-Hits „You‘re my heart, you‘re my soul“ heraus. Die drei kennen sich also bestens und schätzen sich offenbar sehr. Bohlen erklärte via Instagram begeistert: „Katja ist dabei, Katja ist die vierte Jurorin! Da wird richtig was los sein.“

Katja...wer? Nicht alle Fans kennen Katja Krasavice – auch Elton stichelt

Ohne, dass der Nachname Krasavice genannt wird, scheinen aber offenbar nicht alle Bohlen-Follower zu wissen, wen der Poptitan als viertes Jurymitglied verpflichtet hat. Moderator Elton fügt als Kommentar sarkastisch an: „Katja….klar….natürlich. Die Katja….wer sonst.“ Dieter Bohlen reagiert darauf mit Tränen lachenden Smileys, was Elton wiederum mit einem Smiley kommentiert, der die Zunge herausstreckt. Immerhin, die beiden nehmen’s mit Humor und lachen über den Gag. Andere Nutzer fragen dagegen verwirrt nach, wer gemeint ist: „Katja Ebstein?“ oder „Dachte ernsthaft Katja Burkard?“, ist dort zu lesen.

Katja wer? Ebstein, Burkard? Elton erlaubt sich unter Dieter Bohlens Ankündigungsvideo für die neue DSDS-Jury einen Scherz. © Screenshot Instagram/dieterbohlen

Katja Krasavice ist ein Künstlername Streng genommen heißt Katja Krasavice auch nicht wirklich so. Es handelt sich nämlich um einen Künstlernamen – der Nachname bedeutet auf tschechisch „Schönheit“ oder „schöne Frau“. Ihr Geburtsname ist Katrin Vogelová.

Eine Person tritt dann sogar gleich noch mal richtig nach: „Jemand, der kaum Ahnung von Musik hat, alles mit Autotune übertönt, damit bekannt geworden ist, sich im Internet freizügig zu präsentieren und nicht mal ansatzweise eine beachtenswerte Musikkarriere hinter sich hat, wird Jurorin bei DSDS...“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Aber nicht nur böse Kommentare, auch zahlreiche positive finden sich unter Dieter Bohlens Video. „Geil“, „Wird legendär“ oder „Habe es so gehofft“, schreiben Fans – die positive Seite überwiegt trotz aller Kritik. Ursprünglich war eigentlich Shirin David im Gespräch, mit ihr konnte man sich aber nicht einig werden. Shirin David teilte sogar private Chatverläufe mit Dieter Bohlen, in denen er wetterte: „Niemals mit deinen Forderungen“. Verwendete Quellen: instagram.com/katjakrasavice; instagram.com/dieterbohlen; instagram.com/elton_tv; prosieben.de