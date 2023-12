„maischberger“ plötzlich nicht mehr im ARD-Programm: Das steckt dahinter

Viele Zuschauer haben sich gefragt, warum „maischberger“ diese Woche nicht im TV-Programm auftauchte. Das ist der Grund dafür.

Köln – Seit 2022 moderiert Sandra Maischberger (57) im Ersten ihre Sendung „maischberger“ rund um aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft zweimal in der Woche. Vorher hatte sie unter dem Titel „Maischberger, die woche“ nur einmal stattgefunden. Doch wer in dieser Woche am Dienstag, dem 12.12., oder Mittwoch, den 13.12. einschalten wollte, musste feststellen, dass die Sendung an beiden Tagen ausfiel.

„maischberger“ ist diese Woche ausgefallen - das ist der Grund

Doch kein Grund zur Sorge: Sandra Maischberger, deren Talkshow es bereits seit zwei Jahrzehnten gibt, befindet sich lediglich aktuell bereits in der Weihnachtspause. Dieses Jahr wird es keine Sendung mehr geben – die letzte war bereits am 6. Dezember. Die nächste Ausgabe von „maischberger“ gibt es also erst im neuen Jahr, und zwar am 9. Januar 2024, mit bisher noch unbekannten Gästen und Themen.

Im Ersten werden zur üblichen „maischberger“-Sendezeit immer dienstags und mittwochs um 22:50 Uhr dafür andere Sendungen ausgestrahlt. Los geht's in der nächsten Woche am Dienstag, dem 19. Dezember, mit dem „ARD-Jahresrückblick 2023“ mit Jessy Wellmer. Am Mittwoch, dem 20. Dezember 2023, folgt die „ARD-Sportschau“. Auch das ZDF ändert sein Programm – der große Jahresrückblick ist betroffen.

Kein „maischberger“ bis nächstes Jahr: Das ist das Alternativ-Programm an und nach Weihnachten

Und auch an bzw. nach Weihnachten hat die ARD Alternativen zu „maischberger“ im Programm. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember wird der Krimi „Maria Wern, Kripo Gotland – Tödliches Spiel“ ausgestrahlt. Am Mittwoch, dem 27. Dezember, gibt es eine Folge von „Wer weiß denn sowas XXL“ mit Kai Pflaume.

Moderatorin Sandra Maischberger blickt auf zwei Jahrzehnte „Maischberger“ zurück. Im Interview mit „Bild“ verrät sie, wie es ihre Talkshow so lange geschafft hat, zu überleben. © Imago/ Klaus W. Schmidt

Und auch im neuen Jahr ist Sandra Maischberger in der ersten Woche noch nicht wieder da. Daher kommt am 2. Januar 2024 „Donna Leon – Reiches Erbe" und am 3. Januar die Eberhofer-Krimi-Komödie „Sauerkrautkoma". In der Woche darauf sollte dann alles wieder seinen gewohnten Gang mit „maischberger" gehen. Im neuen Jahr gibt es dann auch im ZDF neue Folgen vom Bergdoktor.