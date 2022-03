„Dahoam is Dahoam“: Neuer Lansinger hat besondere Vergangenheit- dabei ist „seine Zukunft ungewiss“

Von: Anna Lehmer

„Dahoam is Dahoam“ hat einen neuen Schauspieler: Andreas Gießer steigt als Severin Zechner in der Kultserie des Bayerischen Rundfunks ein. © BR/Nadya Jakobs

„Dahoam is Dahoam“ hat wieder Zuwachs bekommen: Durch Lansing spaziert künftig ein geheimnisvoller und wortkarger Oberbayer, der eine kriminelle Vergangenheit hat.

Dachau - Für die Bewohner des fiktiven und sehr beschaulichen Filmdorfes Lansing dürfte er wohl eine große Überraschung gewesen sein: Severin Zechner. Verschwiegen, bärtig und mit Knast-Vergangenheit sticht er aus der braven Dorfgemeinschaft etwas heraus. Als Hofhelfer kommt er bei der wortreichen und kommunikationsbedürftigen Monika unter und zieht dabei mit seiner geheimnisvollen Art den Argwohn des Voglhofes auf sich. Der Schauspieler, der hinter dem neuen Lansinger steckt, ist Andreas Gießer (36). Im Interview mit dem BR verrät er, was seine Rolle so besonders macht.

„Dahoam is Dahoam“ (BR): Andreas Gießer wird fester Bestandteil der Serie

„Allzeit bereit für Schabernack“, so betitelt sich Andreas Gießer auf Instagram. Scrollt man durch sein Profil, so fällt auf, dass der Schauspieler mit seiner Rolle bei „Dahoam is Dahoam“ nur wenig gemeinsam hat. Auf der Theaterbühne trägt er schrille Kleidung, in seiner Freizeit dreht er ulkige Videos für YouTube. Auf einem Bild zeigt er sich als Corona-Tester und schreibt: „Super Job, um als Schauspieler durch die Krise zu kommen“. Die Corona-Pandemie traf viele Künstler hart, die Einkommensquelle fiel teilweise oder auch ganz weg. Umso erfreulicher dürfte deshalb für den 36-Jährigen die Einladung zum Casting für die Serie „Dahoam is Dahoam“ gewesen sein.

Lansings neuer Einwohner heißt Severin Zechner

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erzählt der Neu-Lansinger, wie es zu der Festanstellung kam: „Ich war mit dem Zug auf dem Weg nach München, als ich die Einladung zum Casting erhielt. Die Besetzer sind über mein sogenanntes About Me-Video, auf dem ich bayerisch spreche, auf mich gekommen.“ Das Casting sei glatt gelaufen: Zwischen Carina Dengler, die seit Juli 2013 zum Hauptcast der Serie gehört, und ihm habe es in einer Probeszene sofort gepasst. Und kurze Zeit später sei die Zusage gekommen.

„Dahoam is Dahoam“: Andreas Gießer ergattert Rolle als Hofhelfer

Als Severin Zechner steht der Schauspieler mit beiden Beinen im Kuhstall, privat hat er damit weniger am Hut. Als waschechter Münchner wuchs er nicht auf dem Bauernhof auf, sondern in Neuperlach. Mit dem Leben auf dem Land habe er keinerlei Erfahrung und trotzdem wisse er das Leben der Tiere zu schätzen. Für ihn stehe „das Tierwohl immer an erster Stelle“. Die richtige Einstellung für einen guten Landwirt bringt Andreas Gießer damit schon einmal mit und auch an Respekt vor dem Beruf fehlt es bei ihm nicht. „Als Landwirt bist du den ganzen Tag bis spät in den Abend und das mindestens sechs Tage die Woche beschäftigt. Der Tag auf dem Bauernhof beginnt um 6.00 und endet um 22.00 Uhr, da brauchst du schon ein gutes Durchhaltevermögen und eine große Leidenschaft für deinen Beruf“, so der 36-Jährige.

Andreas Gießer: Vor „Dahoam is Dahoam“ spielte er auf der Theaterbühne

Während seine Expertise in Sachen Landwirtschaft nur geringfügig vorhanden ist, ist seine Erfahrung als Schauspieler umso ausgeprägter. Seine Ausbildung begann Andreas Gießer an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er studierte Theaterwissenschaft und schloss dann das Diplomstudium Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main an. Im Interview verrät er, dass er schnell gemerkt habe, dass ihm das Schauspiel mehr als das Schreiben darüber liege. Nach dem Abschluss in Frankfurt folgten Gastengagements in ganz Deutschland, auch an er Frankfurter Oper durfte er spielen. Höhepunkt seiner Karriere sei aber die Rolle des Severin Zechners in der bayerischen Kultserie „Dahoam is Dahoam“, das freue ihn „narrisch“.

„Dahoam is Dahoam“: Andreas Gießer gibt sich geheimnisvoll über seine Rolle

In den sozialen Netzwerken stößt der Neuzugang auf breite Akzeptanz. Auf Facebook heißt es aufseiten der Fans: „Der Severin passt super in diese Serie und ist eine ganz tolle Bereicherung“ und „Der Bub war mir auf den ersten Blick sympathisch und hat mich direkt neugierig gemacht. Mit ‚Knastvergangenheit‘ verspricht diese Rolle ganz viel Spannung“. Andreas Gießer schreibt zu seinem Einstand: „Es liegen aufregende, nervenaufreibende Monate voller Veränderung hinter mir“. Und um die Neugierde der Fans zu schüren, gibt er sich getreu seiner Rolle geheimnisvoll und verschwiegen: „Ich würd euch gerne so viel mehr verraten, aber gut Ding will Weile haben... deswegen nur so viel: Severins Backstory ist happig und seine Zukunft ungewiss.“

„Dahoam is Dahoam“: Kultserie des Bayerischen Rundfunks

Der bayerischere Erfolgshit „Dahoam is Dahoam“ wird seit 2007 ausgestrahl und ist nach über 2800 Folgen immer noch sehr beliebt. Montags bis donnerstags um 19:30 Uhr schalten bundesweit über eine Million Zuschauer ein. Ein Ende der Serie ist nicht in Sicht, schließlich gibt es auch nach über 14 Jahren viel zu tun in und um Lansing. Stress und Zickenkriege gibt es immer wieder, so auch als eine neue „Dahoam is Dahoam“-Darstellerin ganz Lansing aufmischte. Doch auch Ausstiege sorgen für Abwechslung: Als ein Schauspieler plötzlich hinwarf, hinterließ er todtraurige Fans. (ale)