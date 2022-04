„Dahoam is Dahoam“-Star Lucas Bauer steigt bei „Rote Rosen“ ein

Teilen

Nach sieben Jahren „Dahoam is Dahoam“ startet Lucas Bauer 2022 bei „Rote Rosen“ durch. © Felix Hörhager/dpa

Als Patrick Westenrieder begeisterte Lucas Bauer die Fans von „Dahoam is Dahoam“, jetzt steht der Schauspieler in Lüneburg für „Rote Rosen“ vor der Kamera.

Lüneburg – Am 31. Mai 2022 startet im Ersten die 20. Staffel der Telenovela „Rote Rosen“. Neu dabei ist dann auch Ex-GNTM-Kandidatin und Transgender-Model Lucy Hellenbrecht als Nici Reichard. Bei „Rote Rosen“ verliebt sich Nici in Finn Schmidt, der vom gebürtigen Münchner Lucas Bauer gespielt wird.

Was bisher über den neuen „Rote Rosen“-Darsteller Lucas Bauer bekannt ist, verrät Ihnen 24hamburg.de.

In Folge 3586 von „Rote Rosen“, die laut ARD voraussichtlich am 22. Juni 2022 ausgestrahlt wird, hat Lucas Bauer seinen ersten Auftritt als Finn. Nach einem Auslandssemester kommt er zurück nach Lüneburg und verliebt sich dort in Nici. Finns Vater Bernd, gespielt von Tim Olrik Stöneberg, ist jedoch gegen die Beziehung, da Nici trans ist. Ob die Liebe zwischen Finn und Nici trotz aller Widerstände Bestand hat, wird die neue Staffel von „Rote Rosen“ zeigen.