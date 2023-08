Wegen „Supertalent“-Jury: Fehlt Ekaterina Leonova bei „Let‘s Dance“?

Teilen

Ist Ekaterina Leonova nächstes Jahr nicht bei „Let’s Dance“ dabei? Ihre Rolle als Jurorin beim Supertalent könnte der Tanzshow in die Quere kommen.

Köln – „Das Supertalent“ geht 2024 in die 16. Runde und mit dabei ist in diesem Jahr auch Ekaterina Leonova (36). Die Profitänzerin ist dem RTL-Publikum vor allem für ihre Teilnahmen an der Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt, die ebenfalls im Frühjahr 2024 wieder an den Start gehen wird. Das versetzt vor allem die Tanz-Fans in Sorge, denn wenn es terminliche Überschneidungen gebe, würde Ekat nächstes Jahr bei „Let’s Dance“ fehlen.

Ekaterina Leonova: Ist sie 2024 nicht bei „Let’s Dance“ dabei?

Erst letzte Woche gab der Sender RTL auf seinem offiziellen „Supertalent“-Account bei Instagram bekannt, dass Ekaterina Leonova in der neuen Staffel neben Dieter Bohlen (69), Bruce Darnell (66) und Anna Ermakova (23) in der Jury sitzen wird.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Die Fans reagierten auf diese Nachricht einerseits erfreut. Andererseits machten sich auch einige Sorgen darum, dass das automatisch Ekats „Let’s Dance“-Aus für 2024 besiegeln würde. „Hoffentlich sehen wir dich trotzdem bei ‚Let’s Dance‘“, schreibt eine Userin und eine andere findet: „Wenn du dann noch bei der nächsten ‚Let’s Dance‘-Staffel ebenfalls dabei bist, kann es nur ein gutes Jahr 2024 werden.“

„Let’s Dance“-Star beruhigt Fans: Ekaterina Leonova könnte noch Teil der Tanzshow werden

Um auf die ganzen Fragen einzugehen, postete Ekaterina Leonova bereits einen Tag später eine weitere Erklärung auf Instagram, in der sie schrieb: „Vielen Dank an euch für so viele Glückwünsche, liebe Nachrichten und unterstützende Worte.“ Die Gerüchte um ihr „Let’s Dance“-Aus sprach sie ebenfalls direkt an und erklärte: „Natürlich machen sich einige von euch Sorgen, dass mein Einsatz beim „Supertalent“ meine Teilnahme an der neuen Staffel „Let‘s Dance“ 2024 verhindern könnte. Ich kann euch aber beruhigen, denn es gibt keine zeitlichen Überschneidungen.“

Ganz aufatmen könne Fans aber noch nicht, denn: „Das bedeutet aber nicht, dass ich automatisch bei „Let‘s Dance“ 2024 dabei bin. Der Cast steht noch nicht fest.“ Ähnliches passierte Ekat in den Jahren 2020 und 2021, als sie schlichtweg nicht für den Cast ausgewählt wurde, nachdem sie 2017 bis 2019 jede Staffel sowie die Profi-Challenge 2019 gewonnen hatte.

Bei „Das Supertalent“ wird Ekaterina Leonova neben der Tochter von Boris Becker am Jurypult sitzen. Anna Ermakova schürte zuletzt sogar Hoffnung, dass sie bald nach Deutschland ziehen wird. Verwendete Quellen: Instagram