Anna Ermakova bekommt die größte Gage bei „Let‘s Dance“

Anna Ermakova begeistert derzeit bei „Let‘s Dance“ als talentierte Tänzerin. Die Tochter von Boris Becker soll für ihre Teilnahme die höchste Gage der Staffel kassieren.

Köln – Anna Ermakova (23) ist der Star der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel. Mit ihren Tanzqualitäten und ihrer positiven Art begeistert sie jeden Freitag Jury und Publikum. Doch die Tochter von Boris Becker (55) soll sich den Auftritt in der RTL-Tanzshow ordentlich entlohnen lassen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll Ermakova 200.000 Euro erhalten und damit die höchste Gage der Staffel absahnen. Im Vergleich dazu soll der mittlerweile ausgeschiedene Handball-Star Mimi Kraus (39) „nur“ 35.000 Euro erhalten haben. Die 23-Jährige muss sich, wie jede andere Kandidatin oder jeder Kandidat, dafür an den Vertrag der TV-Sendung halten. In diesem sollen laut „Bild“ beispielsweise hohe Vertragsstrafen festgelegt sein, falls der Promi nicht wie vereinbart teilnimmt oder vertrauliche Informationen nach außen dringen lässt.

Ermakova soll zudem in dem Vertrag vereinbart haben, dass der Name ihres Vaters nicht genannt werden darf, wenn sie auf der „Let’s Dance“-Bühne steht. Den Vertrag ausgehandelt haben sollen der Anwalt von Boris Becker und Anna Ermakovas Mutter Angela Ermakova (55). Von Boris Becker soll sich die „Let‘s Dance“-Kandidatin zuvor Rat eingeholt und über das Honorar gesprochen haben.

„Besenkammeraffäre“: Anna Ermakova ist total frustriert über die Geschichte ihrer Zeugung Anna Ermakova äußert sich selbst nur sehr selten über die „Besenkammeraffäre.“ „Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen. [...] Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um von davon wegzukommen,“ verriet sie jedoch jüngst in einem Interview. (Quelle: rtl.de)

„Let‘s Dance“: Welche Promis kämpfen um den Sieg?

An diesem Freitag steht die neunte Ausgabe der Tanzshow an. Zum einen werden die Stars ihre „Magic Moments“ der Staffel in einem Tanz darbieten, zum anderen treten die Paare in drei Duellen gegeneinander an. Anna Ermakova mit Tanzpartner Valentin Lusin (36) müssen dabei im Battle gegen Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) antreten. Sechs Promis sind noch im Rennen um den Titel „Dancing Star 2023“, dazu gehören auch Timon Krause (28), Knossi (36), Philipp Boy (35) und Julia Beautx (24).

Während Anna Ermakova sich aktuell in die Herzen der „Let‘s Dance“-Zuschauer tanzt, teilen ihre Eltern Angela Ermakova und Boris Becker öffentlich gegeneinander aus. Verwendete Quellen: Bild.de, RTL.de