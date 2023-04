„Sie hat mich manipuliert“: Daniel teilt bei „Kampf der Realitystars“ gegen Sarah Knappik aus

Bei „Kampf der Realitystars“ kochen langsam aber sicher die Gefühle hoch. Zwischen Daniel und Serkan kam es sogar fast zur Prügelei.

Thailand – Wer hat jetzt eigentlich wen manipuliert? Das ist die große Frage, die sich in der letzten Folge von „Kampf der Realitystars“ stellte. Langsam aber sicher scheinen sich nämlich so einige Spannungen zwischen den Promi-Kandidaten zu entwickeln. Grund dafür war vor allen Dingen der Rausschmiss von Teilnehmerin Ingrid Pavic (35), die in der vergangenen Ausgabe den Traumstrand verlassen musste. Drahtzieher des Show-Aus waren Kneipenbesitzer Daniel Schmidt (38) und Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Sarah Knappik (36). Doch wer von beiden hatte bei der Entscheidung wirklich das Sagen?

Darüber scheinen sich vor allen Dingen Daniel selbst sowie sein Mitstreiter Serkan Yavuz (29) nicht einig zu sein. Während Serkan der Meinung ist, dass Daniel Sarah kein Mitspracherecht bei Ingrids Rausschmiss einräumte, behauptet Daniel dagegen, dass er von Sarah regelrecht „manipuliert“ wurde. Das Thema scheint in der Gruppe für große Emotionen zu sorgen, denn am Ende kam es zwischen Daniel und Serkan sogar fast zu Handgreiflichkeiten.

Bei „Kampf der Realitystars“ krachte es in Folge 2 gewaltig © Banijay Productions Germany/RTLZWEI

Sarah Knappik und Daniel Schmidt schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe

„Sie hat von ihm einen Maulkorb bekommen“, beginnt Serkan Yavuz die Diskussion um Ingrid Pavic’ Heimreise. Doch dass Sarah Knappik bei der Entscheidung keinen Anteil hatte, will Daniel Schmidt so nicht auf sich sitzen lassen. „Was? Was? Wann hat sie von mir einen Maulkorb bekommen?“ regt er sich auf. Als er die Gesprächsrunde verlassen will, provoziert Serkan ihn jedoch weiter: „Willst du jetzt flüchten, oder was? Du hast ihr gefühlt einen Maulkorb verpasst, also geht es um dich!“

Um seine Sicht der Dinge klarzustellen, kehrt Daniel kurzerhand zurück: „Sie hat mich manipuliert. Sie hat mit mir gespielt, so ein bisschen. Ich habe das mit mir machen lassen.“ Das wiederum bringt Sarah auf die Palme: „Du bist ein erwachsener Mann. Wo manipuliere ich dich denn? Jetzt gehe ich weg, jetzt ist es mir zu viel!“ Kurz sieht es so aus, als würden Serkan und Daniel aufeinander losgehen, doch die Situation kann glücklicherweise noch einmal beruhigt werden. Ob die beiden sich in der nächsten Folge wieder vertragen?