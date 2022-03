Daniela Alfinito, Frank Zander und Eric Philippi: Starke Gästeliste für „Musik für Sie“ am 25. März

Die kommende Ausgabe von „Musik für Sie“ steht ganz im Sinne des Frühlings. Mit dabei sind Daniela Alfinito, Frank Zander und Eric Philippi.

Leipzig – Der Frühling scheint auch in der neuen „Musik für Sie“-Sendung des MDR vor der Tür zu stehen – das TV-Format wird zahlreiche Musikwünsche der Fans erfüllen und allen sonnige Frühlingsgrüße überbringen! Zuschauer können sogar für die kommende „Musik für Sie“-Folge ihre Eindrücke von der wärmeren Jahreszeit mithilfe von Fotos oder Videos einsenden und ihren Lieben zudem ihre Frühlingsgrüße überbringen.

Die Fans können sich im Rahmen der Show ebenfalls auf eine starke Gästeliste freuen, zu der dieses Mal die Stars Daniela Alfinito (51), Frank Zander (80) und Eric Philippi (25), gehören werden. Schlagerstar Daniela Alfinito, die aktuell mit ihrem Album „Löwenmut“ riesige Erfolge feiert, wird in der Sendung unter anderem verraten, was ihr am Frühling besonders gut gefällt. Auch der Maler und Sänger Frank Zander, der vor kurzem ein Best-Of-Doppelalbum herausbrachte, wird in dem Live-Talk mit dabei sein. Der dritte musikalische Gast ist Eric Philippi, der zuvor mit Howard Carpendale (76) das Duett „Weiße Taube“ aufnahm und in Auszügen mit seinen Followern auf seinen Account auf Instagram teilte.

Er will nicht länger still bleiben! Howard Carpendale singt mit Eric Philippi am Klavier für den Frieden in der Ukraine. (Fotomontage) © Instagram/Howard Carpendale

Starke „Musik für Sie“-Gästeliste

Die kommende Show wird auch 2022 von Moderatorin Uta Bresan (57) präsentiert werden, die in dem TV-Format bereits seit achtzehn Jahren die Musikwünsche ihrer Zuschauer erfüllt und deren Grüße, Glückwünsche und andere Nachrichten überbringt. Neben ihr wird die frühlingshafte Sendung von Peter Heller, dem Gesicht des MDR-Onlineportals „Meine Schlagerwelt“, live im MDR moderiert werden. Auch Ross Antony (47) wird dieses Mal live mit dabei sein, der das Publikum mit der ein oder anderen Überraschung begeistern soll.

Die aktuelle Folge des Formats wird am Freitag (25. März) um 20:15 Uhr live im MDR ausgestrahlt werden.