„Sentimentales Silikon“: Cordalis hebt Katzenbergers alte Brustimplantate heimlich in Schublade auf

Von: Julia Hanigk

Daniela Katzenberger zeigt ihre alten Brustimplantate – die Kissen hob Mann Lucas Cordalis heimlich auf. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/RTL2/Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca

Daniela Katzenberger ließ sich ihre Brüste operieren und sprach darüber offen. In den neuen Folgen ihrer TV-Sendung zeigt sie die alten Silikonkissen und erklärt, ihr Mann verbinde damit einen sentimentalen Wert. Bis heute liegen die Implantate daher zu Hause in der Schublade.

Mallorca - Daniela Katzenberger (35; Model- und TV-Karriere der Kult-Blondine) nimmt seit Jahren ihre Fans auf Instagram und auch in ihrer Sendung „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ mit durch ihren Alltag. Ab dem 22.06. kommen endlich neue Folgen bei RTL2, in denen Familie Katzenberger mit Mann Lucas Cordalis (54) und Tochter Sophia (6) wieder intime Einblicke in ihr Leben geben. In einer Vorschau des Senders erzählt die „Katze“ von ihrer gemachten Brust – und zeigt die alten Implantate, mit denen Lucas offensichtlich einen sentimentalen Wert verbindet.

Lucas Cordalis hebt Daniela Katzenbergers alte Brustimplantate heimlich in Schublade auf

Daniela Katzenberger erklärt, bei ihr zu Hause gebe es einen „Möpse-Schrank“ und öffnet daraufhin eine Schublade, in der sie zwischen Unterwäsche und Socken zu suchen beginnt. „Ach guck mal, da“, sagt sie schließlich und zieht tatsächlich die zwei Silikonimplantate heraus, die früher in ihrer Brust waren, bevor sie sich Daniela Katzenberger neu machen ließ.

Ehemann Lucas Cordalis hat die beiden Teile heimlich aufgehoben, wie Katzenberger den Kameras erklärt: „Für Lucas ist das ein sentimentales Silikon...das ist so...da hängt er halt dran fest“, so die Kult-Blondine. „Der hat die Möpse gemopst aus der Klinik“, muss Daniela Katzenberger selbst lachen.

„Sentimentales Silikon“: Lucas Cordalis möchte Daniela Katzenbergers alte Silikonkissen nicht wegwerfen

Als sie Lucas Cordalis darauf ansprach, sagte der laut Katzenberger: „Ja, das ist doch ein Teil von dir, das kann ich doch nicht einfach wegschmeißen.“ Sie spekuliert, dass die alten Silikonkissen vielleicht dann zum Katzenberger-Ersatz werden, wenn sie selbst nicht zu Hause ist: „Ich glaube, wenn ich weg bin, das eine oder andere Mal wird er auch daran rumkneten“, so Daniela Katzenberger. Was Lucas dazu sagt, zeigt das Video aber leider nicht weiter.

In ihrem Podcast „Katze & Cordalis“ wollte Daniela Katzenberger von Lucas Cordalis kürzlich Details aus dessen Liebesleben wissen. Sie fragte ihren Mann: „Wie viele Ex-Freundinnen hast du?“ Verwendete Quellen: instagram.com/rtlzwei; Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca