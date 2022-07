„Germany’s Next TOPFmodel“: Daniela Katzenberger verzweifelt in der Küche

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Daniela Katzenberger verzweifelt in der Küche © RTL+

Daniela Katzenberger möchte ihrer Familie eine Freude machen und ein leckeres Pfälzer Gericht kochen. Doch Kochen ist überhaupt nicht ihr Ding. Mit Schwimmbrille und Handschuhen bewaffnet, wagt sich die Blondine in die Küche.

Mallorca – Neben zahlreichen TV-Auftritten und dem Mamasein gibt es eine Sache, die Daniela Katzenberger nicht leiden kann: Kochen. Hin und wieder sehnt sie sich allerdings nach gutem Pfälzer Essen, das auf der Sonneninsel Mallorca gar nicht so leicht zu finden ist. Deshalb muss der TV-Star auch mal selber an den Herd – mit Schwimmbrille und Handschuhen.

Daniela Katzenberger wünscht sich Pfälzer Essen auf Mallorca

„So richtig ein schönes, kulinarisches Essen zuzubereiten, das passiert bei uns nie“. Doch auf der Speisekarte der Katzenbergers steht an diesem Tag: „Rahm-Haschee mit brede Nudle“. Auch Rahm-Bolognese mit breiten Nudeln genannt. Ein typisches Pfälzer-Essen.

Lucas Cordalis muss über die Kochkünste seiner Frau Daniela Katzenberger lachen © RTL+

„Ich stand da in der Küche wie so ein Mallorca-Minion“, lacht Daniela Katzenberger während das Hackfleich in ihrem Topf anbrennt. Ehemann Lucas Cordalis gesteht daraufhin: „Meine Frau sieht generell immer gut aus. Aber am Herd, das ist nicht ihr Ding.“

„Germany’s Next TOPFmodel“: Daniela Katzenberger verzweifelt in der Küche

Am Herd fühlt sich die hübsche Blondine wie „Germany’s Next TOPFmodel“. Glücklicherweise kommt das Essen bei Mama Iris Klein gut an: „Ich hätte es nicht besser machen können. Geschmacklich war das Bombe“. Doch auch wenn’s allen geschmeckt hat, so schnell wird Daniela Katzenberger die Küche nicht wieder betreten.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

So richtig deftiges Essen setzt sich gerne mal ungewünscht auf den Hüften ab. Neben Lucas Cordalis fühlt sich Daniela Katzenberger hin und wieder etwas dick, weshalb sie ihren Ehemann gerne „fetter füttern“ würde. Verwendete Quellen: RTL+