Auswanderer-Einigkeit

+ © Screenshots VOX/RTL+/Das perfekte Promi Dinner 03.07.22 Danni und Lisha sind befreundet – das merkt man auch bei der TV-Aufzeichnung. © Screenshots VOX/RTL+/Das perfekte Promi Dinner 03.07.22

Danni Büchner und Lisha trafen in der Mallorca-Folge des „Promi Dinners“ aufeinander. In der Show verriet der Reality-TV-Star, was sie an der YouTuberin so schätze. Sie hätten beide eine „große Klappe“.

Mallorca - „Das perfekte Promi Dinner“ sendete gerade eine Folge von der Urlaubsinsel Mallorca. Ein Ort, wo sich auch viele Promis niedergelassen haben – einige davon wurden auf ihrem Weg durch die Kameras von „Goodbye Deutschland“ begleitet. So lernten sich beim „Promi Dinner“ die Auswanderer Danni Büchner (44), Lisha (36), Marco Gülpen (58) und Licia Wycislik (34) kennen und kochten jeweils ein Gericht für die Truppe. Heimvorteil für Danni und Lisha: Sie kennen und schätzen sich bereits.

Danni und Lisha schon vor „Promi Dinner“ befreundet

Dass YouTuberin Lisha auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen ist, merkt man direkt. Sie kocht als erste, zusammen mit Partner Lou. Bei ihrer Vorstellung für die TV-Kameras werden auch erste Einschätzungen ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter eingeholt.

+ Danni Büchner und Lisha üben einen kritischen Blick am Tisch. © Screenshot VOX/RTL+/Das perfekte Promi Dinner 03.07.22

Danni Büchner erklärte dabei: „Ich mag Lishas große Klappe. Weil ich kann mich damit identifizieren. Ich liebe das, ich bin ja genauso.“ Dass sich zwei gefunden hatten, merkte man auch, als es am Tisch um Thema Kinder und Kinderplanung ging und sich Lisha äußerte, sie fühle sich dafür erst mit über 40 bereit.

„Kann mich damit identifizieren“: Danni Büchner freut sich beim „Promi Dinner“ über Lishas große Klappe

Die große Klappe, inklusive Verbundenheit zwischen Lisha und Büchner, spürte man aber auch an anderer Stelle. Als die Gülpens ihren Menüplan zeigten, waren beide TV-Bekanntheiten nicht begeistert. Danni und Lisha verweigerten später das Essen, was Lisha mit ihrem „psychischen Schaden“ bei Lachs begründete.

Aber auch nach der Aufzeichnung kam es wohl zu Meinungsverschiedenheiten. Lisha soll nach dem „Promi Dinner“ von einem Mitstreiter als F**** beschimpft worden sein. Verwendete Quellen: Das perfekte Promi Dinner 03.07.22/VOX/RTL