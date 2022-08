Zu Gast bei „Promi sucht Hundeglück“

Danni Büchner wehrt sich bei Instagram gegen böse Vorwürfe.

Danni Büchner sucht in der SAT.1 GOLD-Show „Promi sucht Hundeglück“ mit Jochen Bendel nach einem Vierbeiner für ihre Familie. Doch das Ganze scheint nicht so gut gelaufen zu sein – in den Medien ist von einem „Eklat“ die Rede. Nun wehrt sich der Reality-Star gegen die Vorwürfe, es „versemmelt“ zu haben.

Mallorca – Dass Danni Büchner ein Herz für Tiere hat, das wissen ihre Fans. Schließlich leben im Haus der 44-Jährigen bereits zwei Katzen und zwei Hunde. Ein echtes Tierparadies eben – an dem sich vor allem ihre jüngsten Kinder Jenna Soraya (6) und Diego Armani (6) erfreuen können.

Nach Teilnahme in Hunde-Show: Danni Büchner soll es bei Hundesuche „versemmelt“ haben

Um ihre Tierfamilie zu vergrößern, nahm der „Goodbye Deutschland“-Star nun an der Show „Promi sucht Hundeglück“ (SAT.1 GOLD) teil – in der Hundeprofi Jochen Bendel seinen berühmten Gästen niedliche Vierbeiner vermittelt. Doch die gemeinsame Suche nach einem Haustier soll nicht so gut gelaufen sein, wie sie es sich vor den Dreharbeiten wohl erhofft hatte.

Vor der Ausstrahlung ihrer Folge war in den Medien von einem „TV-Eklat“ die Rede. Denn die Witwe von Jens Büchner soll es bei der Suche nach einem Hund für Tochter Joelina Karabas (23) „versemmelt“ haben. Dabei soll Danni Büchner Promi-Kollegen Jochen Bendel schwer enttäuscht haben.

+ Danni Büchner bei „Promi sucht Hundeglück“ (SAT.1 GOLD): Zusammen mit Jochen Bendel sucht der Reality-Star in dem TV-Format nach einem neuen Hund für ihre Familie. © © SAT.1 GOLD

„Gar nichts versemmelt“: Danni Büchner rastet wegen Vorwürfen bei Hunde-Show aus

Auf Instagram wehrt sich Danni Büchner entschieden gegen die heftigen Vorwürfe, die im Vorlauf auf den Sendetermin im Netz zu lesen sind. „Ich hab hier gar nichts versemmelt.“, wettert die TV-erprobte Auswanderin in ihrer Instagram-Story. „Ich bin hier alleine in einem großen Haus mit drei großen Kindern und zwei kleinen Kindern und ich habe es einfach nicht geschafft. Und das passiert im Leben: Dass man sich etwas vornimmt und es einfach nicht schafft.“

Sie erklärt weiter, dass sie sich zusammen mit ihrer Familie gegen die Adoption von Mischhündin Kaia entschieden habe. Um einen „Eklat“, wie die misslungene Hundesuche in den Medien beschrieben wurde, scheint es sich aber nicht zu handeln. Und versemmelt habe Danni auch nichts: „Der Einzige, der hier irgendwas versemmelt hat, das bist du wohl, als du diesen Artikel geschrieben hast.“

„Ein herzenstoller Mensch“: Danni Büchner lobt Jochen Bendel nach Teilnahme in Hunde-Show

Obwohl Jochen Bendel gegenüber bild.de seine Enttäuschung von der erfolglosen Hundevermittlung ausdrückte, macht Danni Büchner schnell klar: Dicke Luft herrscht zwischen ihr und dem 54-Jährigen nicht. „Es gibt gar keinen Beef oder Stress zwischen mir und Jochen Bendel.“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. „Das ist einfach ein herzenstoller Mensch und na klar, es ist sein Job gewesen, Hunde zu vermitteln und das hat nicht geklappt. Natürlich ist er dann traurig oder auch enttäuscht, aber er ist nicht menschlich von mir enttäuscht.“

Kurz darauf meldet sich Hundemama Danni dann mit einem erfreulichen Update. Denn das Wort „Eklat“ sei aus dem Artikel gelöscht worden: „Es ist doch wie in der Schule: Man beschwert sich und dann läufts irgendwie“. Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten.

Nach ihrem „kurzen Ausflippen“ will sich Mallorca-Queen Danni einen schönen Tag ohne lästige Schlagzeilen machen und sich beim Frisör einen Pony schneiden lassen – die perfekte Frisur für die Sommermonate. Style-mäßig probiert sich Danni Büchner gerne mal aus und ließ sich vor kurzem ihre Extensions entfernen. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner; bild.de; Sat.1/Promi sucht Hundeglück