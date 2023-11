Nach „Sommerhaus“-Eklat: Can boxt Gigi blutig – der beleidigt ihn daraufhin heftig

Von: Jonas Erbas

Teilen

Zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan kam es bereits im „Sommerhaus der Stars“ zu Handgreiflichkeiten, die sie nun beim „Fame Fighting“ im Boxring fortsetzten – zu Ende ist der Zoff damit aber noch lange nicht.

Bonn – Seit einigen Jahren steht die Welt des Boxsports auf dem Kopf, denn neben geschulten Athleten wagen sich immer häufiger Quereinsteiger aus der Unterhaltungsbranche in den Ring – auch in Deutschland: Dort kam es am Samstagabend (4. November) im Bonner Maritim Hotel zum Box-Showdown zwischen den diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmern Gigi Birofio (24) und Can Kaplan (26).

„Sommerhaus“-Eklat mündet in Boxkampf: Can triumphiert gegen Gigi

Ursache für die Fehde der beiden Realitystars ist ein handfester Streit, der bei RTL jüngst in der aktuellen „Sommerhaus“-Staffel zu sehen gewesen war: Weil Gigi sein Gegenüber Can geohrfeigt hatte, wurden er und Partnerin Dana Feist (26) unverzüglich der Promi-WG verwiesen. Doch auch Can und Walentina Doronina (23) mussten Bocholt im Zuge des Konflikts verlassen.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

In Bonn sollte der Zoff nun auf mehr oder minder sportliche Art gelöst werden. Gigi, der als Publikumsfavorit ins Rennen gegangen war, musste sich nach einem starken Auftakt letztendlich überraschend geschlagen geben: In Runde 3 schickte Can seinen Kontrahenten auf die Bretter, boxte dem Dschungelcamp-Zweiten von 2023 sogar eine blutige Nase.

Alle „Fame Fighting“-Gewinner im Überblick Diogo Sangre — Aleks Petrovic

Can Kaplan — Gigi Birofio

Kevin Njie — Nicolas Nizou

Eric Sindermann — Mike Heiter

Andrej Mangold — Sebastian Pannek

Carina Spack — Jessica Fiorini

Julia Römmelt — Sima Milena

Jakub Merlan-Jarecki — Paco Herb

Vanessa Kovtun — Romina Mina

Trotz Niederlage: Gigi beleidigt „Sommerhaus“-Rivalen Can unablässig weiter

Doch die aggressive Abrechnung verfehlte offenbar ihre Wirkung. Denn wie bild.de berichtet, feuerte Gigi trotz Niederlage nach dem Boxkampf weiter gegen Can und wiederholte eine Beleidigung aus dem „Sommerhaus der Stars“, die den 26-Jährigen schon in Bocholt zutiefst gekränkt hatte: „Du bist als Hund geboren, du stirbst auch als Hund!“

Rache für Walentina: Can (l.) schickte Gigi blutend auf die Bretter – doch der legte verbal trotz Niederlage provokant nach © Panama Pictures/Beautiful Sports/Imago

Trost spendete nach dem verlorenen Match auch Gigis Liebste Dana. Die erklärte ihren Partner zum „Gewinner der Herzen“ und verriet: „Jetzt kriegt er ganz viel Liebe im Bett.“ Ob in dieser Fehde das letzte Wort gesprochen ist? Fraglich! In der aktuellen Staffel geht es auch ohne die Streithähne unablässig hitzig zu: Zuletzt wurde sogar Serkans (30) und Samiras (29) Tochter (1) in einen „Sommerhaus“-Streit hineingezogen. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8), bild.de