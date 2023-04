„Darf ich aber nicht“: Antonia Hemmer will nach Aus bei „Kampf der Realitystars“ auspacken

Achtung, Spoiler! Antonia Hemmer flog bei „Kampf der Realitystars“ raus. Ihren Followern würde sie gerne mehr darüber erzählen, „darf ich aber nicht“, betonte sie jetzt bei Instagram.

Hannover – Wie Fans der Sendung „Kampf der Realitystars“ bereits vorab auf RTL+ sehen konnten, musste „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Antonia Hemmer (23) die Sala nach der dritten Folge verlassen. Dabei konnte die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ihren Exit selbst wohl kaum nachvollziehen. Wie sie in ihrer Instagram-Story vom Wochenende berichtet, habe Antonia ihr Aus „im ersten Moment“ kaum realisieren können.

Schwer zu verarbeiten sei jedoch nicht der Ausstieg an sich, sondern „wer mich gewählt hat“, wie Hemmer betonte. Ihren Fans und Followern würde sie gerne bereits mehr über die Situation erzählen, allerdings dürfe sie das nicht. Ob sie vertraglich an eine gewisse Schweigepflicht gebunden ist, führte sie nicht weiter aus. Es ist also nicht klar, weshalb Antonia Hemmer nicht mehr Details über ihren Exit verraten darf.

Antonia Hemmer würde gerne über ihr Aus bei „Kampf der Realitystars“ auspacken © Instagram: antonia_hemmer & RTL+

Stichelt Antonia Hemmer gegen Eva Benetatou und Co.?

Dennoch machte sie eine eindeutige Ansage: „Vertrau nur deinem eigenen Arsch. Und zum Glück macht Karma vor niemandem halt.“ Naheliegend ist, dass Hemmer gegen die KdRS-Mitstreiter stichelt, die sie rausgewählt haben. Dazu gehören Eva Benetatou (31), Serkan Yavuz (30), Sarah Knappik (36) und Matthias Mangiapane (39). „Anscheinend habe ich nicht genug gegeben“, weinte sie nach ihrem Rauswurf in die Kamera.

Trotz der unglücklichen Umstände hatte Antonia Hemmer auch zwei Kollegen, mit denen sie sich besonders gut verstanden hat: Daisy Dee (52) und Paul Janke (41). Vor allem mit letzterem verbrachte Hemmer auch nach „Kampf der Realitystars“ viel Zeit. Die beiden urlaubten nach Ende der Dreharbeiten sogar noch gemeinsam und sorgten damit für Liebesgerüchte, die beide bislang jedoch dementieren. Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer