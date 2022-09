„Ich fühle es jetzt schon so sehr“: Netflix kündigt neue Serie an - Doch Detail lässt Fans ratlos zurück

Von: Christoph Gschoßmann

Der Cast der Netflix-Mysteryserie „1899“. Die Macher der Serie „Dark“ drehen für Netflix damit ein neues Projekt. Nur wann sie herauskommt, ist noch unklar. © Rasmus Voss / dpa / Netflix

Netflix schürt den Hype auf eine neue Eigenproduktion von den Machern von „Dark“. Doch bei einer Frage hüllt sich der Streaming-Anbieter in Schweigen.

München - „Was wir wissen, ist nichts als ein Tropfen im weiten Ozean“, schreibt Netflix in der Bildunterschrift zum Coverposter seiner neuen Serie „1899“. Genau das denken sich wohl auch viele Fans!

Die Ankündigung, dass Netflix (Neue Serien und Filmen bei Netflix seit September 2022) eine neue deutsche Eigenproduktion von den Machern der Erfolgs-Serie „Dark“ produziert, löste bei vielen Fanas Begeisterung aus. Nur gibt es für viele von ihnen eins zu wenig: Genauere Infos zur Serie. Im Detail heißt das - es fehlt vor allem das „Wann“, der Starttermin. Bei einem Blick auf das animierte Poster, das Netflix am 13. September veröffentlichte, kann man die Ungeduld der Fans durchaus nachvollziehen:

„Oh mein Gott ich fühle es jetzt schon so sehr! Diese Musik!“

Das Cover-Poster, das ein großes altmodisches Dampfschiff am Rand eines wie mit dem Lineal gezogenen, dreieckigen „Loch“ im Ozean zeigt, wird mit dem Text „What is lost will be found“ - also zu deutsch „Was verloren ist, wird gefunden“ überschrieben. Gut möglich, dass das „Meeresdreieck“ auf das wohl berühmteste Stück Ozean verweist, das es gibt: Das Bermuda-Dreieck, in dem der Sage nach immer wieder Schiffe verloren gingen. Das Dreieck als Symbol findet auch in der Schrift immer wieder Verwendung. Passend dazu klingt ominöse Musik. Allein der Post auf Instagram ließ fast 1000 Kommentare folgen (Stand: 14. September 2022, 15.40 Uhr).

Der offizielle Trailer aus dem Juni verrät noch mehr: Es geht um eine Gruppe europäischer Auswanderer, die mit einem Schiff von London in die USA reist, nach New York. Doch auf ihrem Weg finden sie ein vermisstes Schiff, das seit Monaten vom Radar verschwunden war. Dort soll ihr Albtraum erst beginnen.

In den allermeisten Kommentare ist viel Vorfreude auf die neue Serie zu spüren: „Ohhaa bin gehypet, von den Machern von Dark!“, heißt es beispielsweise, und: „Oh mein Gott ich fühle es jetzt schon so sehr! Diese Musik!“

Die Frage aber bleibt: Wann? Netflix hüllt sich diesbezüglich noch in Schweigen. Klar ist bisher nur: Sie soll noch in diesem Jahr herauskommen. (cg)

