Darum kommen keine neuen Folgen von „Sandra Maischberger“ mehr

Von: Daniel Riedmüller

Das beliebte Talk-Format „maischberger“ mit Moderatorin Sandra Maischberger legt in den Sommermonaten eine Pause ein. Dann kehrt die Sendung auf die Bildschirme zurück.

Hamburg - Die beliebte Polit-Talk-Sendung „maischberger“ mit Moderatorin Sandra Maischberger (56) informiert seit Jahren im Ersten über aktuelles Geschehen, und wird seit dem Mai 2022 sogar zweimal wöchentlich – immer dienstags und mittwochs - ausgestrahlt. Doch wie andere Talk-Formate der öffentlich-rechtlichen Sender pausiert auch „maischberger“ in den Sommermonaten. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich daher auf eine längere Auszeit von der Sendung einstellen.

„maischberger“ verschwindet aus dem ARD-Programm

Schon bald müssen die Fans der Sendung für eine Weile auf neue spannende Talkrunden verzichten. Am 12. Juli wird die vorerst letzte Sendung mit Moderatorin Sandra Maischberger in der ARD ausgestrahlt. Allzu lange müssen die Zuschauer aber nicht auf sie verzichten.

Die Sommerpause dauert rund neun Wochen, bis zum 12. September, wie die Programmdirektion des Ersten in München bekannt gegeben hat. Dann wird Sandra Maischberger wieder spannende Diskussionen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Journalismus führen.

Statt „maischberger“: ARD strahlt „Sommerkino“ aus

Auf den Sendeplatz am Dienstag ab 22:50 Uhr rückt dann eine beliebte Filmreihe des Ersten. Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, holt die ARD das „Sommerkino“ ins Programm. Vier spannende Filmtitel sollen über die Bildschirme flimmern. Los geht es am 18. Juli mit der dänischen Komödie „Der Rausch“. In den Folgewochen stehen „Helden der Wahrscheinlichkeit“, „Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom“ und „Der Mauretanier“ auf dem Programm.

Sandra Maischberger moderiert in der Regel zweimal wöchentlich die Talksendung „maischberger“. Demnächst müssen die Fans allerdings für eine Weile auf das Format verzichten. © WDR/Thomas Kierok

Quotentechnisch hat die ARD neben „maischberger“ aber auch noch andere Eisen im Feuer. Vor allem „Tierärztin Dr. Mertens“ gewinnt regelmäßig die Quotenduelle gegen die TV-Konkurrenz. Verwendete Quellen: Das Erste, „DWDL“