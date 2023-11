Darum kommt diese Woche kein „Tatort“

Von: Lisa Klugmayer

Sendepause für die ARD-Kommissare: Der „Tatort“ muss am 12. November 2023 aussetzen. Die ARD erklärt nun, warum.

München – Seit über 50 Jahren lockt der „Tatort“ nun schon regelmäßig ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme – da spielt es nicht mal eine Rolle, ob es sich dabei um eine Wiederholung handelt. Diesen Sonntag (12.11.2023) müssen Fans aber auf Krimi-Spannung im Ersten verzichten. Warum, hat die ARD IPPEN.MEDIA jetzt verraten.

Nach Gänsehaut-Folge in Dresden: Der „Tatort“ muss „Polizeiruf 110“ weichen

Zuletzt sorgte der Dresdner „Tatort“ für Gänsehaut bei den TV-Zuschauern. Karin Gorniak (Karin Hanczewski, 41), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 35) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 56) ermittelten gegen einen Täter, der in die Wohnung seiner Opfer eindrang, sie mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht setzte und sie vergewaltigte. Wie die Kommentare im Netz zeigen, hat der Dresdner „Tatort“ die ARD-Zuschauer ziemlich verstört.

Doch für alle Krimi-Fans gibt es nun aber eine schlechte Nachricht: Der kommende Sonntag muss ohne den „Tatort“ auskommen. Der Grund? Am 12.11. läuft stattdessen „Polizeiruf 110“. Aber wieso der „Tatort“ seinen Sendeplatz diese Woche abgeben muss, hat die ARD IPPEN.MEDIA jetzt in einem Statement erklärt.

Am 12. November: Darum muss der „Tatort“ seinen Sendeplatz räumen

Dass am kommenden Sonntag kein „Tatort“ kommt, wird viele Fans verärgern, die Erklärung dafür ist allerdings denkbar einfach. „Die Filme dieser Reihe [„Polizeiruf 110“] wechseln sich mit dem ‚Tatort‘ auf dem Sendeplatz am Sonntag, 20:15 Uhr, ab“, so Christine Gandré, ARD Programmdirektorin, auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

Verwendete Quellen: Anfrage von IPPEN.MEDIA bei der ARD