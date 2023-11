Darum läuft „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ diesmal länger

Von: Jonas Erbas

Am Wochenende zeigt der Südwestrundfunk (SWR) gleich zwei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“-Ausgaben – eine davon sogar eine Stunde länger als gewohnt.

Offenburg – Andy Borg (63) ist gewissermaßen der Gute-Laune-Garant der Schlagerwelt, doch das Herz des österreichischen Fernsehmoderators schlägt nicht nur für Musik und Humor, sondern auch für den guten Zweck: Aus diesem Grund widmet der gebürtige Wiener seine kommende „Schlager-Spaß“-Ausgabe (läuft am 24. November um 20.15 Uhr im SWR) der Kinderhilfsaktion „Herzenssache“.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ steht im Zeichen des guten Zwecks

Weil der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ dem SWR zuverlässig gute Quoten beschert, ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben – passend zur vorweihnachtlichen Stimmung: Denn am Freitag, also einen Monat vor Heiligabend, steht die Musiksendung ganz im Zeichen der Nächstenliebe: Bei der „Herzenssache“-Ausgabe soll per prominent besetzter Spenden-Hotline Geld für bedürftige Kinder und Jugendliche im Südwesten des Landes gesammelt werden.

Dafür setzt Andy Borg nicht nur auf hochkarätige Verstärkung, wie Rock‘n‘Roll-Legende Peter Kraus (84) oder Stimmungssänger Oli.P (45), sondern bekommt vom SWR zudem eine satte Stunde zusätzliche Sendezeit, wie ein Sendersprecher IPPEN.MEDIA telefonisch bestätigte. Die Live-Spendengala läuft dementsprechend bis 23.15 Uhr.

Diese Stars An der Telefon-Hotline sitzen u. a. Comedian Bodo Bach, der ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam sowie die Moderatoren Georg Bruder, Britta Krane, Stephanie Haiber, Florian Weber, Hendrike Brenninkmeyer, Sonja Faber-Schrecklein und Annette Krause. Die Moderation der Hotline übernimmt Fatma Mittler-Solak.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ läuft am Wochenende gleich zweimal

Am darauffolgenden Samstag (25. November) sorgen SWR und MDR dann noch direkt für einen Nachschlag: Ab 20.15 Uhr zeigen die Landesrundfunkanstalten die Best-of-Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg – Das Beste“. In dieser werden die Highlights der vergangenen Sendungen noch einmal gezeigt, darunter Auftritte von Linda Hesse, den Kastelruther Spatzen, Ramon Roselly, Julia Lindholm oder Stefan Mross. Die „Das Beste“-Ausgabe hat eine reguläre Laufzeit und endet demnach bereits um 22.15 Uhr.

Der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ läuft am Wochenende gleich doppelt: erst als Live-Spendengala, einen Tag später als Best-of-Sendung © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Wer die beiden Sendungen nicht als TV-Ausstrahlung mitverfolgen kann, hat wie gewohnt die Gelegenheit, den „Schlager-Spaß“ in der ARD Mediathek im Nachgang anzuschauen. Im Fokus steht derzeit auch ein Schlagerstar, der eigentlich bereits seinen Ruhestand verkündet hatte: Doch nach seinem Karriereende erkennen die Fans Jürgen Drews kaum wieder. Verwendete Quellen: SWR-Pressemitteilung, swrfernsehen.de, SWR-Anfrage von IPPEN.MEDIA