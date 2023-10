Darum schalteten reihenweise Zuschauer den „Schlagerbooom“ erst um 21:43 Uhr ein

Von: Volker Reinert

Am Samstagabend lieferten sich die Öffentlich-Rechtlichen und die privaten Sender ein enges Rennen um die beste Einschaltquote. Vor allem der „Schlagerbooom“ erfreute sich ab Mitte der Show großer Beliebtheit.

Köln – Am Samstag (21. Oktober 2023) lieferten sich der ARD und die privaten Sender wieder einmal ein Quotenduell der Extraklasse. Die von Florian Silbereisen (42) moderierte Show „Schlagerbooom“ konnte sensationelle Quoten generieren. Vor allem ab Mitte der Sendung verzeichnete die Schlagersendung einen enormen Zuschauerzuwachs. Woran könnte das gelegen haben?

ARD und Florian Silbereisen gelingt Quotenhit ab 21:43 Uhr

Laut der DWDL-Zahlenzentrale konnte die Schlagershow „Schlagerboooom“ im Ersten ab 21:43 Uhr einen deutlichen Zuwachs bei den Quoten verbuchen. Insgesamt schauten 4,61 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 20,7 Prozent entspricht. Damit liegt die Primetime-Show beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren auf Rang 3. Lediglich die „Tagesschau“ um 20 Uhr (Platz eins) und das ZDF mit einer neuen Ausgabe der Serie „Helen Dorn“ lockte in dieser Zielgruppe mehr Zuschauer vor die Bildschirme. Am Donnerstag schalteten hingegen viele Menschen ab 21:45 Uhr massenhaft die ARD ab.

In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte der Privatsender Sat.1. punkten. Mit einer Wiederholung des finalen „Harry Potter“-Filmes „Die Heiligtümer des Todes Teil zwei“ konnte „Schlagerbooom“ allerdings nicht mithalten. Die Buchverfilmung holte in der jungen Zielgruppe 0,69 Millionen Zuschauer und einen zweiten Platz in den Tagescharts der meistgesehenen Sendungen des Tages, direkt hinter der „Tagesschau“ um 20 Uhr. „Schlagerbooom“ liegt auf Platz drei mit 0,57 Millionen Zusehenden und einer Quote von 12,7 Prozent.

„Schlagerboooom“ mit Florian Silbereisen überzeugt

Auffallend ist: Konnte das Format den ganzen Abend hinweg eine große Zuschauerschaft verbuchen, gewann „Schlagerbooom“ vor allem ab 21:43 Uhr nochmals etliche Interessenten dazu. Grund dafür scheint das Ende des ARD-Films „Helen Dorn“ sowie die Werbepausen bei den „Wasserspielen“ von RTL gewesen zu sein, die viele Fernsehende zur ARD und zum gemütlichen Schlagerschunkeln getrieben haben dürften.

Am Samstagabend (21. Oktober 2023) kam es zum großen Quotenduell zwischen den Privaten und den Öffentlich-Rechtlichen. „Schlagerboooom“ legte ab 21:43 Uhr mächtig zu. © RTL & IMAGO / Future Image & ZDF/ Georges Pauly.

