Das Dschungelcamp auf RTL: Cosimo flippt schon in der ersten Sendung aus

Am Freitag (13. Januar) startet eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. dabei kommt es zu einem Streit zwischen Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo. Lesen Sie hier, warum:

Es wieder soweit! Am Freitag, den 13. Januar startet wieder eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf mutige Kandidaten wagen sich dieses Jahr in den australischen Dschungel, darunter auch „Checker vom Neckar“ Cosimo. Der 41-Jährige will sich in diesem Jahr die Krone holen und König des Dschungels werden.

MANNHEIM24 verrät, warum es bereits in Folge 1 von „IBES“ zu einem Streit zwischen Cosimo und Tessa Bergmeier kommt.

Cosimo ist ein Reality-Star seit vielen Jahren. Man kennt ihn bereits aus Formaten wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Kampf der Realitystars“ oder „Das Sommerhaus der Stars“. Der 41-Jährige zeigt sich gleich in Folge 1 von „IBES“ von seiner „besten Seite“. (fas)