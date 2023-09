Technik-Totalausfall: „The Voice“-Teilnehmer legt das gesamte Studio lahm

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

So etwas ist bei „The Voice“ noch nie passiert: Ein Kandidat der Castingshow sorgt mit seiner Stimme für einen kompletten Ausfall der Technik.

Berlin – Auch elf Jahre nach Ausstrahlung der allerersten Staffel, seit der unzählige aufstrebende Musik-Newcomer sich den vier ikonischen Stühlen gestellt haben, bleibt „The Voice of Germany“ nicht vom einen oder anderen technischen Problem verschont. In der zweiten Runde der diesjährigen Blind Auditions will Niklas „Fischi“ Scholz (22) mit einem Song der Rockband Motörhead die Jury um Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) beeindrucken – und sorgt dabei unverhofft für einen kompletten Ausnahmezustand im Studio.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Studio-Anlage zerstört“: Kandidat legt bei „The Voice“ mit seinem Gesang alles lahm

Für seinen Auftritt wird der leidenschaftliche Rocker mit gleich vier Buzzern belohnt, als Shirin David (28) und ihre Jurykollegen das Wort ergreifen wollen, geht plötzlich aber nichts mehr. Erst ein Summen, dann ein Hallen und dann streiken plötzlich auch die Mikrofone der vier Juroren. „Ich glaube wirklich, dass die Beschallung gerade kaputtgegangen ist durch seinen Gesang“, theoretisiert Moderator Thore Schölermann (38) zum Grund für den Technik-Totalausfall – und liegt damit goldrichtig.

Sein Gesang war zu laut: Nach Niklas‘ Auftritt bei „The Voice“ liegt die Technik lahm. © ProSieben/SAT.1 (Fotomontage)

„Dieses Talent hat soeben mit seinem brachialen Gesang die Studio-Anlage zerstört“, heißt es in einer Einblendung. Zum Glück findet sich aber schnell eine Lösung: Niklas, der sich am Ende für Team Bill und Tom Kaulitz entscheidet, kommuniziert mit der Jury mithilfe eines Megafons. Eines ist jetzt schon klar: An seinen Auftritt werden sich die vier Musikstars und die Zuschauer noch lange erinnern.

Für sein „The Voice“-Debüt muss Giovanni Zarrella von den Fans im Netz ein vernichtendes Feedback einstecken. Verwendete Quellen: ProSieben/SAT.1/The Voice of Germany/Folge vom 22. September 2023