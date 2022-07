„Mist gebaut“: Matthias Mangiapane muss bei „Das große Promi-Büßen“ als Erster beichten

Bei „Das großen Promi-Büßen“ legen zahlreiche Reality-Stars bei Dragqueen Olivia Jones die Beichte ab. Als Erster musste Matthias Mangiapane ran — und der war gar nicht begeistert!

Erzberg – Am Donnerstag, dem 7. Juli, 2022 wird Reality-Star Matthias Mangiapane (38) als Erster in den Beichtstuhl gebeten. Wer sich nun fragt, was es damit auf sich hat: Bei „Das große Promi-Büßen“ auf ProSieben legen deutsche TV-Stars bei Dragqueen Olivia Jones (52) die Beichte ab. Und ob Matthias will oder nicht — irgendjemand muss immer den ersten Schritt machen!

In der Sendung werden die Promis mit ihren Schandtaten aus der Vergangenheit konfrontiert. Olivia Jones hält ihnen dabei vor, was sie besser hätten machen sollen und redet ihnen für die Zukunft ins Gewissen. Ganz schön unangenehm! Das findet offenbar auch Matthias Mangiapane, der seine Teilnahme möglicherweise schon vor der Beichte bereut.

„Warum muss ich das eigentlich als Erster machen? Kann mir das mal einer sagen“, fragt der, „Promis unter Palmen“-Teilnehmer seine Mitstreiter. Doch eines ist sicher: Die „Runde der Schande“, bei der Jones peinliche Anekdoten von früher heraus kramt, macht vor niemandem Halt.

Matthias Mangiapanes Co-Stars sind ziemlich froh, dass sie noch etwas Zeit zum Durchatmen habe

„Mitleid habe ich nicht. Wieso sollte ich Mitleid haben? Matthias hat Mist gebaut und muss jetzt dazu stehen“, findet „Temptation Island“-Star und Beichtbruder Calvin Kleinen (30). Ob er das noch genauso sieht, wenn Olivia Jones seine peinlichsten Aktionen zur Sprache bringt? Das ProSieben-Publikum kann sich bei „Das große Promi-Büßen“ also auf so einiges gefasst machen. Ganze elf Kandidaten werden mit den Schandtaten ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Mit von der Partie sind neben Matthias Mangiapane und Calvin Kleinen außerdem Elena Miras (30), Daniele Negroni (26), Carina Spack (26), Daniel Köllerer (38), Giselle Oppermann (34), Helena Fürst (48), Tessa Hövel (26), Ennesto Monté (47) und YouTuber Simex (21). Und selbst Gastgeberin Olivia Jones ist sich der Absurdität des TV-Formats bewusst. Sie erklärte in einem Statement: „Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten.“ Wer „Das große Promi-Büßen“ keinesfalls verpassen will, der sollte am 7. Juli um 20:15 Uhr bei ProSieben einschalten!