„Das kann ja heiter werden“: Stefanie Hertel und Ross Antony zu Gast bei „Das große Promibacken-Osterspezial“

(Fotomontage) © SAT.1 / Claudius Pflug

Wieder mit dabei: Stefanie Hertel kündigt ihre erneute Teilnahme an „Das große Promibacken“ im Rahmen des Osterspezials an. Der Schlagerstar tritt gemeinsam mit Ross Antony an.

Unterföhring – Stefanie Hertel (42) konnte bereits im letzten Jahr bei „Das große Promibacken“ mit ihren Backkünsten überzeugen, als sie in der Auftaktsendung gleich den Tagessieg einheimsen konnte. Jetzt hat die Schlagersängerin ihre erneute Teilnahme an der beliebten Sat.1-Backsendung angekündigt!

In der kommenden „Das große Promibacken-Osterspezial“-Show treten sechs Prominente in zwei Teams gegeneinander an und werden ihr Bestes geben, um alle mit dem Backen von österlichen Köstlichkeiten zu verzaubern. Im Rahmen eines auf Instagram geteilten Postings gab die Sängerin ihren Followern bekannt, dass sie demnächst zusammen in einem Team mit Schlager-Kollege Ross Antony (47) und dem ehemaligen deutschen Handballspieler Pascal Hens (42) in dem TV-Format zu bewundern sein wird.

Zu der Ankündigung schrieb sie begeistert, dass sie in der Sendung noch einmal ihr Backtalent zum Besten geben könne. Sie kündigte aufgeregt an: „Juhuuuu! Ich darf mal wieder backen – im Team mit Ross und Pommes – na, das kann ja heiter werden…“ Bleibt abzuwarten, wer dieses Mal den Goldenen Cupcake und das Preisgeld von 10.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen wird!

Stefanie Hertel und Ross Antony sind „Das große Promibacken-Osterspezial“-Gäste

Ihrem Social-Media-Beitrag fügte Stefanie Hertel hinzu, dass sich ihre Fans die kommende Sendung am Karfreitag (15. April) um 17:15 Uhr auf Sat. 1 anschauen können. Und auch ein niedliches Osterhasen-Emoji und die Hashtags #dasgrossepromibacken, #ostern, #osterbäckerei und #osterbacken, durften dabei natürlich nicht fehlen! Zudem verlinkte die schöne Vogtländerin die Instagram-Konten ihrer Kollegen, die ihre Backtalente am bevorstehenden Karfreitag in der Sendung unter Beweis stellen werden.