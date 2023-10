„Das perfekte Dinner“-Kandidaten perplex: Zuschauerin crasht Interview

Von: Elena Rothammer

Eigentlich wollen die Teilnehmer bei „Das perfekte Dinner“ die Speisekarte des Abends diskutieren. Eine aufgeregte Zuschauerin platzt jedoch aufgeregt ins Interview – und will so schnell auch nicht wieder verschwinden.

Bremen – In dieser Woche versuchten Hobby-Köche aus Bremen „Das perfekte Dinner“ bei sich auszurichten. Nachdem Kandidatin Saskia krankheitsbedingt abbrechen musste, sprang kurzerhand die 23-jährige Neele ein. Bei ihr soll am Freitag das große Finale stattfinden. Vorab wird ihren Mitstreitern in einem öffentlichen Lokal das Menü präsentiert – doch mittendrin unterbricht ein „Das perfekte Dinner“-Fan das Interview.

Mitten im Interview: „Das perfekte Dinner“-Zuschauerin crasht Dreharbeiten

Obwohl die Begrüßung von „Das perfekte Dinner“-Ersatzkandidatin Neele recht kalt ausfiel, freuen sich ihre Mitstreiter auf den finalen Abend bei der Studentin. Gerade wollen sich Ewald und Katrin Neeles Speisekarte vorknöpfen, als offenbar Fans auf den Dreh aufmerksam werden. „Sind Sie die Kandidaten, oder was?“, ist eine Stimme aus dem Off zu hören, während Ewald und Katrin sichtlich überrascht dreingucken.

Nur kurz darauf schiebt sich auch schon eine Dame namens Angelika ins Bild. „Wir kommen aus dem schönen Lipperland, sind hier zu Besuch und sehen euch hier. Ist das cool“, freut sich die „Das perfekte Dinner“-Zuschauerin. Mit einem kurzen Hallo war es auch noch nicht getan. Kurzerhand klinkt sie sich ein, wirft ebenfalls einen Blick auf das Menü und diskutiert eifrig mit.

Auch danach will Angelika noch nicht gehen. „Und wie waren die anderen Tage so? Ist bestimmt immer toll, wenn man neue Leute kennenlernt, oder?“, fragt sie Ewald und Katrin nach ihren Erfahrungen aus. Erst nach einem kurzen Pläuschchen zieht die Nordrhein-Westfalin dann wieder von dannen.

„Das perfekte Dinner“-Zuschauer begeistert von Angelikas Auftritt

Die Fans feiern den spontanen Auftritt im Netz. „Angelika, ich lach’ mich schlapp“, „Wie geil“ und „Ich finde, Angelikas Auftritt verdient 10 Punkte“, schreiben die Zuschauer auf X (ehemals Twitter). Ein anderer ist überzeugt: „Die ist sicher nächstes Mal Kandidatin in Bremen.“ Den ein oder anderen hat sie immerhin schon überzeugt. „Angelika ist ja geil, hey, ruhig anmelden“, kommentierte ein User.

Als Ewald und Katrin bei „Das perfekte Dinner“ die Speisekarte des Abends diskutieren wollten, platzte plötzlich eine aufgeregte Zuschauerin ins Interview. © Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“ & Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“

So wohlwollend ist das VOX-Publikum nicht immer. „Das perfekte Dinner“-Kandidat Ewald wurde regelrecht zerrissen, nachdem er in der Show einen Macho-Spruch abgelassen hatte. Verwendete Quellen: VOX; Twitter.de