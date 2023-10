„Das perfekte Dinner“-Zuschauer fällen nach Nachhaltigkeitswoche klares Fazit: „Chance verschenkt“

Von: Jonas Erbas

Teilen

„Das perfekte Dinner“ bei VOX stand in dieser Woche ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Doch das ungewöhnliche Motto hätte mehr zu bieten gehabt, findet manch ein Zuschauer …

Hamburg – Dass das Nachhaltigkeitsmotto bei „Das perfekte Dinner“ nicht jedem Zuschauer mundete, zeigte sich bereits zu Beginn der Woche. Am Freitag (20. Oktober) stand in Hamburg das große Finale an – doch das sorgte bei manch einem für Ernüchterung. (alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren)

Ernüchterung nach Nachhaltigkeitswoche bei „Das perfekte Dinner“

Denn obwohl vegetarische Köstlichkeiten wie Polenta-Taler mit Tomatensauce (Tag drei) oder Weißwein-Zitronen-Pasta (Tag vier) auf der „Das perfekte Dinner“-Speisekarte standen, zeigte sich die VOX-Zuschauerschaft nicht wirklich begeistert von den Gerichten, die in der Nachhaltigkeitswoche auf den Tisch kamen. Insbesondere diejenigen, die darauf gehofft hatten, die dargebotenen Speisen auch selbst nachzukochen, schienen größtenteils enttäuscht.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Auf der Facebook-Seite der Kochshow gab eine Zuschauerin an, „wenigstens gelegentlich vegetarisch kochen“ zu wollen. Doch die nötige Inspiration hierfür gab es trotz Nachhaltigkeitswoche nicht: „Bislang bin ich leider von keinem der nachhaltigen und fleischlosen Dinner dieser Woche so begeistert, dass es mich reizt, es nachzukochen.“

Langweilige Gerichte bei „Das perfekte Dinner“? VOX-Zuschauer klagen über verschenkte Chance

Andere „Das perfekte Dinner“-Zuschauer teilen diese Einschätzung: „Geht mir auch so. Ich esse gerne Fleisch, habe aber auch so gar nichts gegen fleischlose Kost. Aber Ideen, die mir neu wären, habe ich die Woche nicht gesehen. Eher langweiliges, normales Essen.“ Mit den teils unkreativen Gerichten habe man „eine Chance verschenkt“, kritisiert ein Fan, ein anderer schreibt: „Das geht mir auch so, ich bleibe bei meinen eigenen Ideen!“

Liya (m.) durfte sich bei „Das perfekte Dinner“ über den Wochensieg freuen – doch zum Nachkochen waren diesmal nur sehr wenige überzeugende Gerichte dabei, kritisieren viele VOX-Zuschauer © Screenshot/VOX/RTL+/Das perfekte Dinner

Einigkeit herrschte immerhin bezüglich der Gewinnerin der Woche: Mit guten 35 Punkten holte die 28-jährige Liya den Wochensieg am Finaltag. Entsprechend groß war die Freude unter den Zuschauern: „Tolles Mädel – und auch verdient gewonnen! Sehr souverän gekocht“, freute man sich mit der Gewinnerin der Nachhaltigkeitswoche. Doch auch dieses Motto kam nicht ohne Lästereien aus: Am Vorabend störten sich zahlreiche „Das perfekte Dinner“-Zuschauer an dem winzigen Esstisch, an welchem am Donnerstag (19. Oktober) gespeist wurde. Verwendete Quellen: „Das perfekte Dinner“ (VOX/RTL+; Folgen vom 16. bis 20. Oktober 2023), facebook.com/dasperfektedinner