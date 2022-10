Das sind die ersten Kandidaten der Schlagerchance mit Florian Silbereisen

Bei der „Schlagerchance“ treten vier Kandidaten gegeneinander an. Bereits bekannt sind nun die ersten beiden: Undine Lux und TIMO. © IMAGO/Revierfoto

Die ersten beiden Kandidaten für die Show „Schlagerchance für Leipzig 2022“ sind jetzt bekannt gegeben worden. Die Sendung mit Florian Silbereisen wird zum vierten Mal vom MDR ausgestrahlt. Die Aufzeichnung hat am 5. September in der Media City Leipzig stattgefunden – Jedoch ohne Publikum. Ausgestrahlt wird die Sendung dann bereits am Freitag, den 14. Oktober um 20:15 Uhr.

Nun wurden die Namen von zwei der insgesamt vier Kandidaten veröffentlicht. Mit dabei ist die Sängerin Udine Lux (34). Die 34-Jährige begann 2008 als Helene-Fischer-Double. Erst 2016 erschien dann ihr erstes eigenes Album – Ist die „Schlagerchance“ nun also der große Durchbruch der Sängerin? Es bleibt abzuwarten. Der zweite bekannte Kandidat ist TIMO, der seine Fans mit Rockschlager überzeugt. Auf die Namen der anderen beiden Kandidaten müssen sich die Fans noch gedulden.

Die Kandidaten singen um ein Ticket für den Schlagerboom 2022

In den letzten drei Shows mussten die vier Künstler insgesamt drei Aufgaben erfüllen. Zum einen sollten sie einen bekannten Schlager singen. Außerdem sollten sie mit einem Promi ein Duett singen. Und zudem sollten sie das Lied singen, das sie auch beim Schlagerboom singen würden. Dann entschied die Jury. Die Fans bleiben gespannt, ob es dieses Mal wieder genauso wird.

