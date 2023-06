Das sind die Gäste beim Riverboat am Freitagabend

Am Freitagabend (23. Juni) sind beim „Riverboat“ wieder einige namhafte Gäste dabei. © MDR/Stephan Flad

Kim Fisher und Matze Knop kitzeln bei „Riverboat“ am Freitagabend wieder viele spannende Geschichten aus ihren Gästen heraus.

Freitagnacht (23. September) wird in Leipzig wieder getalkt: Das Moderations-Team Kim Fisher (54) und Matze Knop (48) lädt ab 22:00 zum vorletzten Mal in dieser Saison zur MDR-Talkshow „Riverboat“ ein. Am 29. Juni wird die letzte Ausgabe gesendet, bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht. Erst im September startet dann die neue Saison.

Auch für die kommende Sendung haben sich wieder viele bekannte Gesichter angekündigt. Oder bekannte Stimmen – wie es bei Béla Réthy (66) der Fall sein dürfte. Der Sportreporter blickt auf eine beeindruckende Karriere von fast 40 Jahren zurück und hat für den deutschen Rundfunk unzählige Fußball-EM- und WM-Spiele kommentiert.

Seine Karriere hat der Kommentator nach der Weltmeisterschaft in Katar beendet. Ob er sich deshalb nun zur Ruhe setzen will, wird er mit Sicherheit in der Talkshow erzählen. So viel sei schon einmal verraten: Im Moment ist noch keine Ruhepause in Sicht, denn Béla Réthy wirkt gerade an einer Dokumentation zum 60-jährigen Bestehen der Bundesliga mit.

Bundestags-Vizepräsidentin zu Gast in der Talkrunde

Auf ganz anderen Rasen ist der Reality-TV-Darsteller Michael Baumann (60) unterwegs. Der Hobby- und Kleingärtner wird darüber berichten, was sich so in deutschen Garten- und Laubenkolonien abspielt. Als Gartenvereins-Vorstand oder auch „Schreber-Sheriff“ der Kabel-Eins-Sendung „Die Schrebergärtner“ dürfte er da einigen Redebedarf haben.

Weitere Gäste der Ausgabe werden das Model Franziska Knuppe (48), die Schauspielerinnen Manon Straché (63) und Bettina Zimmermann (48) sowie der Schauspieler Alexander Schubert (53) Schließlich wird noch Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (57) zu der Talkrunde stoßen und über ihrem beruflichen Alltag erzählen.