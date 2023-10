Fans rasten aus: Can und Gigi machen nach „Sommerhaus“-Eklat gemeinsame Sache

Von: Diane Kofer

Nach einer Gewaltszene im „Sommerhaus der Stars“ hat Can Kaplan seinen Konkurrenten Gigi Birofio angezeigt. Dass die beiden jetzt ein gemeinsames Projekt haben, verurteilen die Fans.

Bonn – Seit Wochen gibt es bei Walentina Doronina (23) und ihrem Freund Can Kaplan (27) kein anderes Thema als die handgreilfliche Auseinandersetzung im „Sommerhaus der Stars“. Bisher war alles nur Spekulation – jetzt können die Zuschauer in der neuen Folge auf RTL+ tatsächlich sehen: Gigi Birofio (24) holt aus und schlägt Can ins Gesicht. Dessen Freundin erwischt er dabei auch. Dass die beiden Anzeige erstattet haben, können viele Fans nachvollziehen – nicht aber, dass Gigi und Can kurz darauf an einem gemeinsamen Projekt arbeiten.

Gigi und Can treten nach „Sommerhaus“-Prügelei zum Boxkampf an

Dass Gigi am 4. November 2023 bei Fame Fighting in Bonn in den Ring steigt, ist schon länger klar. Mit Veröffentlichung der Gewaltfolge von „Das Sommerhaus der Stars“ hat Veranstalter Eugen Lopez nun aber auch seinen Gegner verkündet. Und dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Can. Der 27-Jährige schimpft seit Wochen via Instagram über den Italiener – doch jetzt trainieren beide für eine öffentliche Auseinandersetzung bei dem Box-Event.

Can und Gigi streiten im „Sommerhaus der Stars“ und werden sogar handgreiflich – Gigi schlägt seinem Konkurrenten ins Gesicht und trifft auch dessen Freundin Walentina. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL+

Bei den Fans und ihren ehemaligen „Sommerhaus“-Mitbewohnern kommt das gar nicht gut an. Der Grund: Sie werfen Can und seiner Freundin Walentina Doppelmoral vor. Immerhin haben sie Gigi nicht nur angezeigt, sondern auch verlangt, dass ihm nirgendwo mehr eine Plattform geboten wird. „Der Polizist, der die Anzeige aufgenommen hat, fühlt sich bestimmt verarscht“, ärgert sich ein Fan auf Instagram. Ein weitere schreibt: „Im TV weint Can wegen der Gewalt und will jetzt gegen Gigi in den Ring? Wie würde Walentina sagen? ‚Seeeeendezeit.‘ Oder doch eher Doppelmoral?“

Auch Aleks Petrovic (32), der Gigi im TV zurückgehalten und ihn von Can trennen wollte, hat eine klare Meinung dazu: „Wieso zeige ich jemanden an, der angeblich körperlich gewalttätig mir gegenüber war, nehme dann aber einen Boxkampf gegen denjenigen an?! Damit hat Can verraten, dass weder er noch Walentina nicht proaktiv von Gigi geschlagen wurden! Definitiv Team Gigi.“ Der Streit hat aber dennoch weitreichende Folgen: Die „Sommerhaus“-Stars Gigi und Walentina sind aus einer weiteren Show geflogen. Verwendete Quellen: Instagram/ famefighting