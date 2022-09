Das Sommerhaus der Stars: Eric droht nach Streit mit Ausstieg

„Das Sommerhaus der Stars“: Mario Basler weist Eric nach Streit mit Katharina in die Schranken. © RTL

In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ kommt es mal wieder zu einem Streit zwischen Eric und seiner Freundin Katharina. Lesen Sie hier, warum der 34-Jährige plötzlich mit seinem Ausstieg droht:

Zugegeben, die Zuschauer von „Das Sommerhaus der Stars“ dürften Dramen zwischen Eric Sindermann und Freundin Katharina Hambuechen ja bereits gewohnt sein. Schon in den ersten Folgen fliegen zwischen den beiden ordentlich die Fetzen. Und auch in den kommenden Episoden ist keine Besserung in Sicht. In Folge 5, die bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar ist, kracht es mal wieder gewaltig zwischen den beiden Streithähnen.

MANNHEIM24 verrät, warum Eric nach dem Streit mit Katharina sogar droht, das „Sommerhaus der Stars“ zu verlassen.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Eric und Katharina sind in der neuen Staffel bereits das ein oder andere Mal aneinandergeraten. In Folge 1, zum Beispiel, regt sich Katharina darüber auf, dass Eric mit den anderen Männern nackt baden geht. (fas)