Das Sommerhaus der Stars: Patrick und Antonia kicken Promi-Paar raus

Antonia im „Sommerhaus der Stars“. © RTL

Großes Drama bei „Sommerhaus der Stars“! In Folge 6 müssen Patrick und Antonia plötzlich alleine entscheiden, wer geht. Lesen Sie hier, wer das „Sommerhaus“ verlassen muss:

Ganz schön hart, das „Sommerhaus der Stars“ in diesem Jahr! Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel auf RTL in vollem Gange. Sieben Paare sind noch im Rennen. Woche für Woche muss mindestens ein Paar das „Sommerhaus“ verlassen. In Folge 6 gibt es eine krasse Wendung: Nach einem Unentschieden müssen Patrick und Antonia plötzlich alleine entscheiden, wer geht. Das „Bauer sucht Frau“-Paar ist schockiert.

MANNHEIM24 verrät, für wen sich Patrick und Antonia letzten Endes entscheiden – und wer das „Sommerhaus der Stars“ verlassen muss.

Folge 6 von „Sommerhaus der Stars“ ist bereits seit dem 21. September auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode jeweils ein paar Tage früher streamen. Auf RTL laufen die Folgen immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. (fas)