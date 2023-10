Karriere-Aus durch „Sommerhaus“: Walentina zerstört sich laut Eric Sindermann selbst

Von: Diane Kofer

Walentina Doronina musste das „Sommerhaus der Stars“ nach einer Auseinandersetzung mit Gigi Birofio verlassen. Für Experte Eric Sindermann ist klar: Walentina zerstört sich ihre Karriere.

Bocholt – In der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ kommt es zum großen Eklat: Gigi Birofio (24) schlägt Walentina Doroninas (23) Freund Can Kaplan (27) ins Gesicht. Dabei trifft er versehentlich auch Walentina. Obwohl Gigis Gewaltausbruch scharf kritisiert wird, stehen viele Zuschauer ihm auch bei – denn Walentina habe den Ausraster provoziert. „Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann (35) betont gegenüber IPPEN.MEDIA: Die Karriere der Reality-TV-Bekanntheit steht vor dem Aus.

Aus zwei Sendungen geflogen: Kann Walentina ihre Karriere nach dem „Sommerhaus“ noch retten?

Seit Wochen wurde die Gewaltszene bei „Das Sommerhaus der Stars“ von allen Seiten angekündigt. In Folge sechs ist das Drama endlich zu sehen – und hat schwere Folgen für alle Beteiligten: Gigi, Dana, Walentina und Can werden alle aus der Sendung rausgeworfen. Gigi wegen seines Ausbruchs, seine Freundin gleich mit. Walentina und Can müssen gehen, um die allgemeine Situation zu beruhigen. Aufgrund des Eklats wurden die TV-Streithähne nach dem „Sommerhaus der Stars“ aus einer weiteren Show geschmissen. Eric Sindermann glaubt, das wird in Zukunft öfters passieren.

Der ehemalige Teilnehmer betont gegenüber IPPEN.MEDIA, dass Walentina sich in den vergangenen Jahren negativ entwickelt habe. „Ich kann ihr nur einen Rat geben: Wenn sie weiterhin so übertreibt, könnte es bald vorbei sein mit ihrer Karriere. Viele Veranstaltungen wollen sie nicht mehr als Gast haben“, hält er fest. Der frühere Profi-Handballer vermutet, dass sich die Essenerin ihre Karriere verbaut – sich alles, was sie aufgebaut hat, quasi selbst zunichtemacht. „Man kann es leider nur so sagen: Walentina bringt das Schlechte in einem Menschen hervor“, stellt Dr.Sindsen klar.

Eric Sindermann klagt an: Walentina beeinflusst ihren Freund Can negativ

Auch für das Verhalten gegenüber ihrem Freund Can hat der Berliner kein Verständnis. „Can ist der Chihuahua von Walentina. Er wird förmlich dazu dressiert, böse zu sein, um Walentinas Interessen durchzusetzen“, ärgert er sich. Im Grunde sei der „Sommerhaus“-Star ein guter Kerl – seine Liebste habe aber einen „sehr schlechten Einfluss“. Sie weiß, dass Can sie liebt und nutzt das gnadenlos aus. „Sie behauptet sogar, dass sie ‚der Mann‘ sei, was ich höchst respektlos ihm gegenüber finde. Er darf nur sprechen, wenn sie es erlaubt“, meckert Eric.

Walentina Doronina hat bei „Das Sommerhaus der Stars“ für viel Ärger gesorgt. Eric Sindermann glaubt, dass sie damit ihre Karriere zerstört. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL; Imago/Future Image (Fotomontage)

Eric Sindermann hat noch mit einem anderen „Sommerhaus“-Kandidaten ein Hühnchen zu rupfen – und zwar mit Serkan Yavuz (30). Der „Bachelorette“-Star hatte mit RTL lange um seine Gage gestritten, weil er sich zuvor bei „Kampf der Realitystars“ zu billig verkauft hatte. Eric Sindermann fühlte sich von dem „Sommerhaus“-Nachzügler hintergangen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA