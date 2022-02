TV-Knall: RTL wirft Samstagabend-Klassiker einfach aus dem Programm - und holt 90er-Kultsendung zurück

Von: Richard Strobl

Der Eingangsbereich des Gebäudes der RTL Mediengruppe in Köln. (Archiv) © Henning Kaiser/dpa

RTL beschreitet weiter Konsequent seinen neuen Kurs. Dem fällt nun ein echter Samstagabend-Klassiker zum Opfer.

Köln - Der TV-Sender RTL geht schon seit einiger Zeit neue Wege. Man will sich neu erfinden. Darunter hatte auch schon Dieter Bohlen zu leiden, der bei „Deutschland sucht den Superstar“ durch Florian Silbereisen ersetzt wurde, weil man das Format familienfreundlicher gestalten wollte. Jetzt steht der nächste TV-Knall an.

RTL schickt Samstagabend-Klassiker vorerst in die Wüste

Wie der neue RTL-Geschäftsführer Henning Tewes nun im Interview mit dem Branchenportal dwdl.de verkündete, wird das Erfolgsformat „Das Supertalent“ in diesem Jahr nicht auf Sendung gehen. Der Samstagabend-Klassiker wird „in diesem Jahr pausieren“, gab Tewes zu Protokoll. Er sei davon überzeugt, dass dem Format eine kreative Pause gut tue.

In der Zwischenzeit wolle man überlegen, wie es mit der Sendung weitergeht und das Format so auch zurück in die Erfolgsspur bringen könne.

RTL holt 90er-Show zurück

Fans der Show können also zumindest teilweise aufatmen: „Das Supertalent“ ist nicht in die ewigen TV-Jagdgründe verbannt. Eine Rückkehr wird aber wohl unter deutlich geänderten Bedingungen geschehen. Dabei sei an die Veränderungen bei „DSDS“ erinnert.

Dass Comebacks bei RTL gerade äußerst beliebt sind, das beweist der Sender aktuell etwa mit der Rückkehr der Klassiker „Der Preis ist heiß“ und des 90ies-Erfolgsformats „Die 100.000 Mark Show“. Bei letzterer setzt RTL zudem auf Moderatorin Ulla Kock am Brink, die die Sendung auch in den 90er-Jahren moderiert hatte.