„Dass man das noch singen darf“: Andrea Kiewel staunt über Ramon-Roselly-Song im „ZDF-Fernsehgarten“

Von: Jonas Erbas

Im „ZDF-Fernsehgarten“ wunderte sich Andrea Kiewel wegen eines Songtextes, den Schlagerstar Ramon Roselly spontan vortrug (Fotomontage) © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Der „ZDF-Fernsehgarten“ feierte am 12. Juni seine sage und schreibe 600. Ausgabe. Zu den Gästen und Gratulanten zählte auch Schlagerstar Ramon Roselly sowie dessen Cousin, „Let‘s Dance“-Sieger René Casselly. Beim gemeinsamen Herumalbern wunderte sich Moderatorin Andrea Kiewel dann aber gehörig über den Text eines Songs...

Mainz - Stolze 600 Episoden durfte der „ZDF-Fernsehgarten“ (alle News im Überblick) am 12. Juni feiern, geladen waren hierfür namhafte Gäste wie Alphaville, Culcha Candela oder Schlagerstar Ramon Roselly sowie dessen Cousin René Casselly, der jüngst an der Seite seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger die aktuelle „Let‘s Dance“-Staffel gewinnen konnte. Und weil sich die beiden Cousins bestens verstehen, flachsten sie gemeinsam mit Moderatorin Andrea Kiewel – bis diese den „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger von 2020 auf eine Textzeile ansprach...

Andrea Kiewel verwundert wegen Ramon-Roselly-Gesangseinlage – markiger Spruch im „ZDF-Fernsehgarten“

Stolz zeigte René Casselly im „ZDF-Fernsehgarten“ (alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel), dass sich sein Tanztraining bei „Let‘s Dance“ voll ausgezahlt hat. Sein Cousin und enger Freund Ramon Roselly schloss auf Nachfrage von Andrea Kiewel selbst nicht aus, eines Tages in der RTL-Tanzshow mitzuwirken – und forderte Kiwi prompt auf, sich dann aber gemeinsam mit ihm der Jury um Joachim Llambi und Co. zu stellen. „Ne, du brauchst ja einen Profi“, blockte die Moderatorin lachend ab, legte dann allerdings zumindest eine kleine Tanzeinlage mit dem DSDS-Gewinner aufs Parkett.

„Dass man immer noch singen darf ‚Komm und bedien dich bei mir‘... Ich dachte, das stünde schon längst auf dem Index“, flachste Andrea Kiewel, als Ramon Roselly „Komm und bedien dich“ anstimmte © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Von der guten Laune ganz ergriffen, stimmte Ramon Roselly dann sogar sein Peter-Alexander-Cover „Komm und bedien dich“ an. Bei dem Text des 1968 erschienenen Songs wurde Andrea Kiewel dann aber hellhörig: „Aber jetzt mal ganz im Ernst: Dass man immer noch singen darf ‚Komm und bedien dich bei mir‘... Ich dachte, das stünde schon längst auf dem Index“, so die 57-Jährige, die prompt hinzufügte: „Ich bin froh, dass es nicht so ist!“

Andrea Kiewel scherzt mit Ramon Roselly und René Casselly – „ZDF-Fernsehgarten“ mit bester Stimmung

An der Seite der sichtlich eingespielten Cousins Ramon Roselly und René Caselly fühlte sich Andrea Kiewel augenscheinlich richtig wohl: Gemeinsam wurde nicht nur ausgiebig gescherzt, sondern sogar zu einigen spontanen artistischen Kunststücken ausgeholt, die so wohl nicht auf dem Ablaufplan des „ZDF-Fernsehgarten“ (alle Sendetermine 2022) standen – egal, dem Publikum gefiel‘s!

Doch auch andere große Emotionen hatten Platz in der Jubiläumsepisode: Auf den lautstarken Jubel zur 600. „ZDF-Fernsehgarten“-Folge reagierte Andrea Kiewel mit Tränen in den Augen. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten (ZDF, Folge vom 12. Juni 2022)