Neue Dating-Show: Evelyn Burdecki sucht Traummann mit Bauch bei Sat.1 - 21 Männer sind dabei

Großartige Neuigkeiten für Fans von Evelyn Burdecki. Die hübsche Blondine sucht ab dem 31. Juli innerhalb der Sat.1-Show „Topf sucht Burdecki“ ihren Mr. Right. Dabei hat sie schon genaue Vorstellungen von den perfekten Mann an ihrer Seite.

Köln - Mit ihrer verpeilten Art hat Evelyn Burdecki (33) das Herz vieler Zuschauer im Sturm erobert. Ob dies auch bei den Kandidaten der Fall sein wird? Denn die hübsche Blondine geht nun innerhalb einer Dating-Show auf Sat.1 auf Männerfang.

Evelyn Burdecki kündigte geheimes TV-Projekt an

Bereits vor kurzem kündigte Evelyn Burdecki ein geheimes TV-Projekt an. „Eins kann ich euch verraten: Es wird so toll. Es wird so spannend und überraschend sein. Für mich etwas ganz Neues, für euch auch“, teaserte die 33-Jährige damals an. Nun ist klar: Evelyn bekommt ein eigenes Dating-Format auf Sat.1.

In der neuen Show „Topf sucht Burdecki“ sucht der TV-Star ab dem 31. Juli ihren Mr. Right. Doch die 21 Kandidaten wissen dabei gar nicht, dass Evelyn mit ihnen flirten wird. „Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch!“, so die hübsche Blondine.

Von ihrem Traummann scheint Evelyn Burdecki bereits genaue Vorstellungen zu haben. Denn ihr Auserwählter sollte nicht nur ein Familienmensch sein und schon bald selbst eine gründen wollen, sondern darf auch gerne einen kleinen Bauch mitbringen, wie die 33-Jährige nun klarstellt.

„Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!“, so Evelyn Burdecki über ihren Traummann. Ob sie genau so einen in dem Format auch kennenlernen wird? Wir sind gespannt und drücken der hübschen Blondine die Daumen.

Über mangelnde Anfragen für TV-Shows kann Evelyn jedenfalls nicht klagen. Doch für den Playboy würde sich Evelyn Burdecki niemals fotografieren lassen, wie sie kürzlich klar stellte. Verwendete Quellen: bild.de