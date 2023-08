Amira Pochers Datingshow-Debüt endet im Quotendesaster

Von: Diane Kofer

Teilen

Am Dienstagabend (15. August 2023) ging Amira Pochers Datingshow „My Mom, Your Dad“ bei Vox auf Sendung. Viele Menschen schauten dabei aber nicht zu.

Köln – Eigentlich schienen die Fans seit Wochen darauf zu warten: den Start von Amira Pochers (30) neuer Datingshow „My Mom, Your Dad“. Die Frau von Oliver Pocher (45) verkuppelt bei Vox alleinerziehende Mütter und Väter – Unterstützung gibt es dabei von den Kindern der Singles. Obwohl die gebürtige Österreicherin selbst total begeistert von dem neuen Format ist, lief der Start im TV anders als gedacht: Die Quoten sind im Keller.

Wie Konkurrenz-Show „Der Heiratsmarkt: Amira Pochers Datingshow-Debüt floppt

Zur Primetime um 20.15 Uhr begrüßte die 30-Jährige die Zuschauer zu dem Liebesabenteuer und kündigte an, alleinstehenden Eltern eine zweite Chance aufs große Glück bescheren zu wollen – mithilfe deren erwachsener Kinder. Dieses Konzept dürfte dem TV-Publikum schon bekannt vorkommen, denn auch bei „Der Heiratsmarkt“, der seit Donnerstag (10. August) bei ProSieben läuft, verkuppeln Kinder ihre Mamas und Papas. Der Auftakt mit Annemarie Carpendale (45) konnte allerdings nicht punkten: Nur 390.000 Menschen schauten zu. Das Dating-Format mit Amira Pocher lockte kaum mehr Zuschauer vor die Bildschirme.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Zwar kam Vox mit „My Mom, Your Dad“ laut dwdl.de auf eine Gesamtreichweite von 500.000 Zuschauern und schlug damit Datingshow intern „Der Heiratsmarkt“ ganz knapp – für Freudensprünge dürfte das in der RTL-Gruppe aber wohl nicht gesorgt haben. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 180.000 Menschen ein, was einen schwachen Marktanteil von 4,2 Prozent ergibt. Aber auch nach der Kuppelsendung lief es nicht deutlich besser. „Der Mallorca-Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team“ holten nur 3,4 Prozent in der Zielgruppe ein.

Amira Pochers eigene TV-Shows auf einen Blick „Die Superzwillinge“ (Vox, 2021) „Prominent! „ (Vox, seit 2022) „My Mom, Your Dad“ (Vox, seit 2023)

Inmitten des Datingshow-Wirbels: Amira und Oliver Pocher stecken in einer Ehekrise

Während die Mutter von zwei Kindern im TV strahlend Amor spielt, sieht es in ihrem Privatleben nicht so rosig aus. In ihrem Podcast verrieten Amira und Oliver Pocher, dass sie eine schwierige Phase in ihrer Beziehung durchmachen. Vor dem Aus steht die Ehe aber noch nicht – denn nach wie vor versteht sich das Paar gut. Das betonte die Moderatorin bei Punkt 12. „Wir werden immer ein Team sein, egal, wie es aus- oder weitergeht. Wir werden immer ein Team sein“, stellte sie klar.

Amira Pochers Datingshow „My Mom, Your Dad“ läuft seit dem 15. August auf Vox. © Imago/ Future Image/ Screenshot „My Mom, Your Dad“/ Vox

Und der Comedian? Er hat offenbar eine ganz eigene Art, mit den Gerüchten umzugehen. Kurz vor Start von Amiras Sendung wünschte er ihr „Viel Erfolg allein“. Da sie bereits Moderationserfahrung ohne ihren Gatten hat, dürfte der wohl eher auf die Gerüchte um seine und Amira Pochers Ehe angespielt haben. Verwendete Quellen: dwdl.de, „My Mom, Your Dad“/ Vox, Punkt 12/ RTL