Mit Annemarie Carpendale: ProSieben probiert sich an neuer Datingshow

Teilen

Ab August wird unter Aufsicht von Annemarie Carpendale im TV wieder gedatet. Hierfür ist ProSieben mit der US-Produktionsfirma Fox Alternative Entertainment sogar eine Kooperation eingegangen.

München/Hvar – Auf sämtlichen Privatsendern wimmelt es derzeit nur so von Dating-Formaten. Da wird es auch für Kreativteams immer schwieriger, sich noch originelle Konzepte aus den Fingern zu saugen, welche die Zuschauer an den Bildschirmen hält. Jetzt hat ProSieben in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Produktionsfirma Fox Alternative Entertainment mit „Mariage Market“ ein neues TV-Format entwickelt. Und die von Annemarie Carpendale (45) moderierte Show hat es laut dwdl.de in sich.

Annemarie Carpendale moderiert „Der Heiratsmarkt“

Nach den Sat.1-Sozialexperimenten wie „Hochzeit auf den ersten Blick“ oder „Schwiegertochter gesucht“ probiert sich jetzt der Privatsender ProSieben an einem neuen Dating-Format mit Familien-Einbindung. In der Sendung mit dem deutschen Titel „Der Heiratsmarkt“ sorgen diesmal die Eltern für die Partnerwahl ihrer Kinder. Unter strenger Beobachtung der Angehörigen verbringen die zusammengeführten Singles und deren Familien ein paar Tage unter einem Dach, um sich näher kennenzulernen.

Perücke, Elfenmütze und Zottelhaare: Die größten „Beauty and The Nerd“-Verwandlungen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass sich die potenziellen Partnerinnen und Partner, sondern auch noch deren Familienmitglieder miteinander verstehen. „Es gab auch eine Mama, die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert“, enthüllt Annemarie Carpendale bereits im Vorfeld. Sollte es nicht zu einem Match kommen, werden die Familien wieder neu gemischt

„Der Heiratsmarkt“: Eine US-deutsche Co-Produktion

Für romantisches Flair ist jedenfalls gesorgt. Der Drehort von „Der Heiratsmarkt“ wurde auf der kroatischen Insel Hvar aufgebaut. Und einen Sendeplatz gibt es auch schon. Ab dem 10. August können die Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Donnerstagabend auf ProSieben verfolgen, wie Annemarie Carpendale den Eltern bei der Suche nach dem Liebesglück ihrer Kinder auf die Sprünge hilft.

Annemarie Carpendale moderiert neue Dating-Show. Ab dem 10. August geht „Der Heiratsmarkt“ bei ProSieben auf Sendung. © IMAGO / Revierfoto & IMAGO / imagebroker

Auch der Hintergrund der TV-Produktion ist spannend. Die Sendung wurde in einem Kooperationsmodell mit dem Lizenzgeber Fox Alternative Entertainment produziert. Für die Finanzierung wurde der „International Unscripted Format Fund“ ins Leben gerufen. ProSieben wird als erster Sender weltweit die neue US-Datingshow auf den Markt bringen.

Die Frau von Wayne Carpendale (46) zählt zu den beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Allerdings sorgt Annemarie Carpendale auch schon mal für aufsehenerregende Hingucker. Verwendete Quellen: dwdl.de