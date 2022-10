„Dauerfrustriert“: Steff Jerkel macht „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner fertig

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Danni Büchner ist auf die Halloweenparty von Sam Dylan eingeladen. Im Vorfeld teilt sie gegen die anderen Gäste aus. Ihrem „Goodbye Deutschland“- Kollegen Steff Jerkel passt das jedoch gar nicht.

Mallorca - Sam Dylan (31) schmiss am Freitagabend (27. Oktober) eine vielbeachtete Halloweenparty in Köln. Auch Danni Büchner ließ sich das Event nicht entgehen und flog mit ihrer ältesten Tochter Joelina Karabas (23) extra aus Mallorca an. Doch bevor es überhaupt in die Location ging, teilte die Witwe von Jens Büchner (†49) bereits gegen die anderen Gäste aus. Sehr zum Missfallen von Steff Jerkel.

Danni Büchner macht verhassten Partygästen klare Ansage

In ihrer Instagramstory hatte Danni Büchner im Vorfeld schon eine klare Ansage in Richtung manch ungeliebter Partygäste gerichtet: „Ich habe schon gesehen, da sind so einige Kandidaten dabei, die ich jetzt nicht so mag“, erklärt die 44-Jährige in Bezug auf die Gästeliste. „Unnötig“, fand das auch Joelina. „Überall wo ich bin, gibt es Leute, die ich nicht so mag - die mich auch nicht mögen. Aber hey, wenn ihr das seht - sprecht mich auch am Besten nicht an!“, so Danni weiter.

Steff Jerkel teilt gegen Danni Büchner aus © IMAGO / Future Image & Instagram: steff.jerkel

Ihr „Goodbye Deutschland“- Kollege Steff Jerkel findet dafür klare Worte. In seiner Instagramstory teilt er nun gegen die 44-Jährige aus: „Wie kann man schon vorher für schlechte Stimmung sorgen? Nur weil du dauerfrustriert bist und von Neid auf andere zerfressen bist.“

Beef zwischen den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern Der Streit zwischen Steff Jerkel, seiner Partnerin Peggy Jerofke und den Büchners ist nichts Neues. Eigentlich waren die beiden Familien einst befreundet. Nach dem Tod von Jens Büchner im November 2018 wollten Peggy und Steff sogar Danni mit dessen Fanateria helfen. Doch es kam zum mega Zoff, der offensichtlich bis heute anhält.

Steff Jerkel teilt gegen Danni Büchner aus

„OMG, wie armselig und billig. In dieser Party steckt so viel Arbeit, lass die Leute doch einfach nur Spaß haben. Nur weil du keinen hast, musst du es anderen vermiesen“, so Steff weiter. Das wiederum bringt nun Dannis Tochter Joelina auf den Plan. Sie wütet in ihrer Instagramstory: „Irgend so ein Depp den niemand kennt macht mal wieder sein scheiss Mund auf. Versteh doch endlich bitte, dass DU langweilig bist und kein Schwein interessierst.“

Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner Fotostrecke ansehen

Dass Steff Jerkel mit seiner Meinung nicht gerade hinterm Berg hält, haben schon andere Reality-Stars am eigenen Leib erfahren müssen. Nach dem Eklat im „Sommerhaus der Stars“ teilte der „Goodbye Deutschland“-Star bereits gegen Bauer Patrick Romer aus. Verwendete Quellen: instagram.com/steff.jerkel; instagram.com/dannibuechner; Instagram.com/joelinakrbs