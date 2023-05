Davina Geiss stutzig: „Shania, warum hast du heute so große Brüste?“

Von: Elena Rothammer

Eigentlich wollte Davina Geiss mit ihrer Schwester Shania deren Geburtstagsparty planen. Doch die Oberweite der jüngsten Tochter von Carmen und Robert Geiss sorgte für Irritation.

Monaco – Bei „Davina & Shania – We love Monaco“ stand ein besonderes Highlight auf dem Plan: Shania Tyra Geiss (18) wollte ihren Geburtstag feiern. In der RTL2-Sendung sollten eigentlich die Vorbereitungen besprochen werden. Ihre ältere Schwester Davina Shakira Geiss (19) wurde allerdings von Davinas Ausschnitt abgelenkt.

Davina Geiss über Shania: „Eigentlich hat sie nicht so große Brüste“

Gemeinsam leben die Geiss-Schwestern in Monaco in einer WG – obwohl Davina Geiss bei einem Streit sogar Shanias Auszug forderte. Doch auch wenn es zwischen den beiden mal kracht, wollten die Töchter von Robert (59) und Carmen Geiss (58) gemeinsam Shanias 18. Geburtstag auf einer Yacht feiern. Bevor bei „Davina & Shania – We love Monaco“ Näheres besprochen werden konnte, musste Davina aber eine Frage, die sie umtrieb, stellen: „Shania, warum hast du heute so große Brüste?“

Der Anblick von Shanias Oberweite erstaunte Davina sichtlich. Doch die 18-Jährige klärte direkt auf und antwortete: „Seit ich ein Oberteil gefunden habe, das gut funktioniert.“ Der Look ihrer Schwester ist für Davina sichtlich ungewohnt. Amüsiert hält sie fest: „Shanias Brüste sehen heute ein bisschen sehr groß aus, weil die ein bisschen sehr gepusht sind mit diesem Top. Aber das steht ihr. Die sind ein bisschen sehr gequetscht. Ich weiß auch nicht, eigentlich hat sie nicht so große Brüste.“

Die Geissens starteten ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

Shania und Davina Geiss feiern im Appartement ihrer Eltern – während Mama Carmen sie ausspioniert

Nachdem die große Frage um Shanias Brüste geklärt war, konnten die Partyvorbereitungen endlich fortgeführt werden. Doch Papa Robert Geiss hatte keine guten Nachrichten: Die Yacht, auf der sie eigentlich feiern wollten, war bereits vermietet. Stattdessen wurde dann im Appartement der Eltern gefeiert – während Mama Carmen heimlich per Überwachungskamera spioniert hat. „Da habe ich mich köstlich amüsiert“, grinste die Jetset-Lady.

Davina und Shania Geiss wollten eigentlich ihre Party planen – doch dann sprang Davina die Oberweite ihrer jüngeren Schwester ins Auge © RTL2 & RTLplus / „Davina & Shania – We love Monaco“

Zwar hatte Carmen Geiss großen Spaß, ihre Töchter hingegen waren entsetzt. „Das ist wirklich eine Frechheit. Das nächste Mal kleben wir die Kameras ab“, versicherte Davina. Mit Geschichten wie diesen ist die Familie aber immerhin mega-erfolgreich. Die Folgen für ihre TV-Show drehen die Geissens sogar selbst und schicken die fertigen Folgen schließlich an RTL2. Verwendete Quellen: RTLplus / „Davina & Shania – We love Monaco“ vom 15. Mai 2023