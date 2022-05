„Davina & Shania – We love Monaco“: Alle Sendezeiten bei RTL2 und in der Mediathek

Von: Alica Plate

Davina und Shania sind ab dem 09. Mai in ihrer eigenen Soap auf RTL2 zu sehen © RTLZWEI

Über elf Jahre stehen Davina und Shania gemeinsam mit ihren Eltern nun schon für die RTL2-Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ vor der Kamera. Ab dem 09. Mai bekommen die Töchter der Unternehmer eine eigene Soap. Die Sendezeiten im Überblick.

Moncao - Nachdem Robert, Carmen und ihre Kinder Davina und Shania bereits seit elf Jahren in der TV-Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ (alle Infos zur Familie) zu sehen sind, haben die Geiss-Töchter nun einen weiteren, dicken Fisch an Land gezogen. Denn die beiden werden ab dem 09. Mai in ihrer eigenen Soap auf RTL2 zu sehen sein - Alle Informationen zu den Sendeterminen gibt es hier!

Davina und Shania Geiss sind von zu Haus ausgezogen

In ihrem eigenen TV-Format „Davina & Shania – We love Monaco“ geben die Töchter von Robert und Carmen Geiss (so anders sah sie früher aus) den Zuschauern einen Einblick in ihr luxuriöses Teenager-Leben. Denn die Geiss-Sprösslinge sind kürzlich von zu Hause ausgezogen und wagen nun das Abenteuer „erste eigene Wohnung“.

Ein ganz besonderer Schritt, bei dem sie ihre Fans mitnehmen. Pure Unterhaltung ist da sicherlich vorprogrammiert.

„Davina & Shania – We love Monaco“: Alle Sendezeiten bei RTL2

Am 09. Mai 2022 geht es endlich los - die neue RTL2-Show „Davina & Shania – We love Monaco“ startet um 21.15 Uhr, direkt nach „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“. Anschließend wird es wöchentlich eine und manchmal sogar eine Doppelfolge geben. Die ganzen Sendezeiten im genauen Überblick:

Folge 1: Montag, 09.05.2022, um 21.15 Uhr

Folge 2: Montag, 16.05.2022, um 21.15 Uhr

Folge 3: Montag, 23.05.2022, um 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 23.05.2022, um 21.15 Uhr

Folge 5: Montag, 30.05.2022, um 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 30.05.2022, um 21.15 Uhr

„Davina & Shania – We love Monaco“ kostenlos bei RTL+ streamen

Wer die Folgen verpasst haben sollte, muss nicht lange traurig sein. Denn der Streamingdienst RTL+ (ehemals TVNOW) stellt jede Folge nach TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung. Die Zuschauer haben dabei die Chance bis zu 30 Tage, nachdem die jeweilige Folge des Spin-Offs im TV lief, diese in der App nachzuschauen.